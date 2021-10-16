SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / NS eP v3 13250304
Wijanarko Putro Santoso

NS eP v3 13250304

Wijanarko Putro Santoso
0 avis
Fiabilité
210 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 845%
XMGlobal-Real 5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 762
Bénéfice trades:
1 096 (62.20%)
Perte trades:
666 (37.80%)
Meilleure transaction:
545.00 USD
Pire transaction:
-419.00 USD
Bénéfice brut:
15 450.58 USD (233 716 pips)
Perte brute:
-7 660.70 USD (178 708 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (2 162.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 033.33 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
60.25%
Charge de dépôt maximale:
110.88%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.91
Longs trades:
824 (46.77%)
Courts trades:
938 (53.23%)
Facteur de profit:
2.02
Rendement attendu:
4.42 USD
Bénéfice moyen:
14.10 USD
Perte moyenne:
-11.50 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-1 992.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 992.40 USD (10)
Croissance mensuelle:
1.05%
Prévision annuelle:
14.61%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
787.79 USD
Maximal:
1 992.40 USD (97.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
74.22% (1 797.07 USD)
Par fonds propres:
85.87% (2 692.65 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSDmicro 1758
GOLDmicro 3
USDJPYmicro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSDmicro 7.8K
GOLDmicro 2
USDJPYmicro 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSDmicro 52K
GOLDmicro 1.9K
USDJPYmicro 661
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +545.00 USD
Pire transaction: -419 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +2 162.17 USD
Perte consécutive maximale: -1 992.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données


Aucun avis
2025.07.10 06:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2024.10.16 06:16
No swaps are charged
2024.10.16 06:16
No swaps are charged
2024.10.10 07:15
No swaps are charged on the signal account
2024.08.01 12:52
No swaps are charged
2024.08.01 12:52
No swaps are charged
2024.07.25 23:17
No swaps are charged on the signal account
2024.07.12 08:11
No swaps are charged
2024.07.12 08:11
No swaps are charged
2024.07.11 14:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.11 05:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.10 10:10
No swaps are charged on the signal account
2024.04.12 16:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.07 01:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.29 12:41
No swaps are charged
2023.12.29 12:41
No swaps are charged
2023.12.28 16:12
No swaps are charged on the signal account
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.