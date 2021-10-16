SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / NS eP v3 13250304
Wijanarko Putro Santoso

NS eP v3 13250304

Wijanarko Putro Santoso
0 recensioni
Affidabilità
210 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 845%
XMGlobal-Real 5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 762
Profit Trade:
1 096 (62.20%)
Loss Trade:
666 (37.80%)
Best Trade:
545.00 USD
Worst Trade:
-419.00 USD
Profitto lordo:
15 450.58 USD (233 716 pips)
Perdita lorda:
-7 660.70 USD (178 708 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (2 162.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 033.33 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
60.25%
Massimo carico di deposito:
110.88%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.91
Long Trade:
824 (46.77%)
Short Trade:
938 (53.23%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
4.42 USD
Profitto medio:
14.10 USD
Perdita media:
-11.50 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-1 992.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 992.40 USD (10)
Crescita mensile:
0.82%
Previsione annuale:
9.92%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
787.79 USD
Massimale:
1 992.40 USD (97.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.22% (1 797.07 USD)
Per equità:
85.87% (2 692.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSDmicro 1758
GOLDmicro 3
USDJPYmicro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSDmicro 7.8K
GOLDmicro 2
USDJPYmicro 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSDmicro 52K
GOLDmicro 1.9K
USDJPYmicro 661
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +545.00 USD
Worst Trade: -419 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +2 162.17 USD
Massima perdita consecutiva: -1 992.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

