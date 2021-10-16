- Crescita
Trade:
1 762
Profit Trade:
1 096 (62.20%)
Loss Trade:
666 (37.80%)
Best Trade:
545.00 USD
Worst Trade:
-419.00 USD
Profitto lordo:
15 450.58 USD (233 716 pips)
Perdita lorda:
-7 660.70 USD (178 708 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (2 162.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 033.33 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
60.25%
Massimo carico di deposito:
110.88%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.91
Long Trade:
824 (46.77%)
Short Trade:
938 (53.23%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
4.42 USD
Profitto medio:
14.10 USD
Perdita media:
-11.50 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-1 992.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 992.40 USD (10)
Crescita mensile:
0.82%
Previsione annuale:
9.92%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
787.79 USD
Massimale:
1 992.40 USD (97.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.22% (1 797.07 USD)
Per equità:
85.87% (2 692.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1758
|GOLDmicro
|3
|USDJPYmicro
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSDmicro
|7.8K
|GOLDmicro
|2
|USDJPYmicro
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSDmicro
|52K
|GOLDmicro
|1.9K
|USDJPYmicro
|661
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +545.00 USD
Worst Trade: -419 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +2 162.17 USD
Massima perdita consecutiva: -1 992.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
845%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
210
99%
1 762
62%
60%
2.01
4.42
USD
USD
86%
1:500