- 자본
- 축소
트레이드:
1 833
이익 거래:
1 140 (62.19%)
손실 거래:
693 (37.81%)
최고의 거래:
545.00 USD
최악의 거래:
-419.00 USD
총 수익:
16 829.58 USD (243 251 pips)
총 손실:
-8 301.96 USD (188 718 pips)
연속 최대 이익:
12 (2 162.17 USD)
연속 최대 이익:
3 033.33 USD (10)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
61.25%
최대 입금량:
110.88%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
4.28
롱(주식매수):
858 (46.81%)
숏(주식차입매도):
975 (53.19%)
수익 요인:
2.03
기대수익:
4.65 USD
평균 이익:
14.76 USD
평균 손실:
-11.98 USD
연속 최대 손실:
10 (-1 992.40 USD)
연속 최대 손실:
-1 992.40 USD (10)
월별 성장률:
7.57%
연간 예측:
91.84%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
787.79 USD
최대한의:
1 992.40 USD (97.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
74.22% (1 797.07 USD)
자본금별:
85.87% (2 692.65 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1829
|GOLDmicro
|3
|USDJPYmicro
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDUSDmicro
|8.5K
|GOLDmicro
|2
|USDJPYmicro
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDUSDmicro
|52K
|GOLDmicro
|1.9K
|USDJPYmicro
|661
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +545.00 USD
최악의 거래: -419 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +2 162.17 USD
연속 최대 손실: -1 992.40 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
939%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
225
99%
1 833
62%
61%
2.02
4.65
USD
USD
86%
1:500