SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FrankoScalp sets Samurai
Konstantin Kulikov

FrankoScalp sets Samurai

Konstantin Kulikov
0 inceleme
Güvenilirlik
246 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 47%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 353
Kârla kapanan işlemler:
811 (59.94%)
Zararla kapanan işlemler:
542 (40.06%)
En iyi işlem:
5.01 USD
En kötü işlem:
-7.05 USD
Brüt kâr:
706.45 USD (50 895 pips)
Brüt zarar:
-652.54 USD (38 874 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (9.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.41 USD (9)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
6.82%
Maks. mevduat yükü:
16.88%
En son işlem:
11 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.17
Alış işlemleri:
631 (46.64%)
Satış işlemleri:
722 (53.36%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.04 USD
Ortalama kâr:
0.87 USD
Ortalama zarar:
-1.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-13.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.59 USD (5)
Aylık büyüme:
-3.50%
Yıllık tahmin:
-42.51%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.46 USD
Maksimum:
46.22 USD (23.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.59% (30.18 USD)
Varlığa göre:
4.93% (13.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURGBP 242
USDCAD 238
EURUSD 209
GBPCHF 123
EURCHF 122
GBPCAD 110
CADCHF 96
GBPUSD 92
USDCHF 90
EURAUD 9
AUDUSD 6
GBPAUD 4
AUDCAD 4
AUDCHF 3
NZDUSD 3
EURNZD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURGBP -4
USDCAD -16
EURUSD 51
GBPCHF 7
EURCHF -9
GBPCAD 15
CADCHF 16
GBPUSD 21
USDCHF -2
EURAUD -7
AUDUSD -6
GBPAUD -4
AUDCAD -3
AUDCHF -3
NZDUSD -3
EURNZD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURGBP 1.4K
USDCAD 1.2K
EURUSD 5.2K
GBPCHF 1.4K
EURCHF 357
GBPCAD 2.1K
CADCHF 1.1K
GBPUSD 1.8K
USDCHF 550
EURAUD -927
AUDUSD -521
GBPAUD -508
AUDCAD -398
AUDCHF -252
NZDUSD -246
EURNZD -48
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.01 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +9.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 11
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live32
0.38 × 16
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live24
0.56 × 25
ICMarketsEU-Live17
0.57 × 21
ICMarketsSC-Live05
0.58 × 100
FPMarkets-Live
0.60 × 5
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 883
FusionMarkets-Live 2
0.86 × 7
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 423
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 721
ICMarketsSC-Live23
0.98 × 12110
ICMarketsSC-Live18
0.98 × 227
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4748
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live10
1.14 × 661
82 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Only scalping strategies with limiting losses (each trade has a Stop Loss). Not used: grid, martingale, hedging, long holding positions in the negative zone.

  • Leverage: 500.
  • Account type: "Raw"Broker. When copying, it is optimal to use the same broker and account type. It is more efficient to use EA with my settings on your account.
  • EA for MT5: FrankoScalp_MT5. EA for MT4: FrankoScalp.
  • Sets: "Samurai". Sets of settings can be downloaded here ("FrankoScalp.zip"): https://www.mql5.com/en/blogs/post/747929
  • 0.01 lots for every $100 of balance for: EURUSD, EURGBP, EURCHF, USDCAD, GBPCHF, GBPCAD, GBPUSD, USDCHF, CADCHF 

🛑 Pay attention to the useful information in my profile: https://www.mql5.com/en/users/test-standart


İnceleme yok
2025.09.23 12:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 01:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 11:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 11:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 05:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.18 11:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.18 01:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 07:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.15 02:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 01:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.11 11:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.01 02:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.27 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FrankoScalp sets Samurai
Ayda 30 USD
47%
0
0
USD
254
USD
246
100%
1 353
59%
7%
1.08
0.04
USD
16%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.