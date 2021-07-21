シグナルセクション
Konstantin Kulikov

FrankoScalp sets Samurai

Konstantin Kulikov
レビュー0件
信頼性
259週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2021 48%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 422
利益トレード:
848 (59.63%)
損失トレード:
574 (40.37%)
ベストトレード:
5.01 USD
最悪のトレード:
-7.05 USD
総利益:
726.53 USD (52 857 pips)
総損失:
-673.00 USD (40 416 pips)
最大連続の勝ち:
18 (9.98 USD)
最大連続利益:
18.41 USD (9)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
6.82%
最大入金額:
16.88%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
1.06
長いトレード:
666 (46.84%)
短いトレード:
756 (53.16%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
0.04 USD
平均利益:
0.86 USD
平均損失:
-1.17 USD
最大連続の負け:
10 (-13.00 USD)
最大連続損失:
-25.59 USD (5)
月間成長:
0.05%
年間予想:
0.55%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.46 USD
最大の:
50.45 USD (25.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.02% (50.45 USD)
エクイティによる:
4.93% (13.56 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURGBP 253
USDCAD 241
EURUSD 218
GBPCHF 135
EURCHF 126
GBPCAD 117
GBPUSD 103
CADCHF 100
USDCHF 98
EURAUD 9
AUDUSD 6
GBPAUD 4
AUDCAD 4
AUDCHF 3
NZDUSD 3
EURNZD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURGBP -3
USDCAD -16
EURUSD 54
GBPCHF 5
EURCHF -9
GBPCAD 13
GBPUSD 19
CADCHF 13
USDCHF 3
EURAUD -7
AUDUSD -6
GBPAUD -4
AUDCAD -3
AUDCHF -3
NZDUSD -3
EURNZD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURGBP 1.5K
USDCAD 1.3K
EURUSD 5.6K
GBPCHF 1.2K
EURCHF 420
GBPCAD 1.8K
GBPUSD 1.5K
CADCHF 1.1K
USDCHF 1K
EURAUD -927
AUDUSD -521
GBPAUD -508
AUDCAD -398
AUDCHF -252
NZDUSD -246
EURNZD -48
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +5.01 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +9.98 USD
最大連続損失: -13.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live25"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 11
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live32
0.38 × 16
ICMarketsSC-Live17
0.43 × 7
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live24
0.56 × 25
ICMarketsEU-Live17
0.57 × 21
ICMarketsSC-Live05
0.58 × 100
FPMarkets-Live
0.60 × 5
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 883
FusionMarkets-Live 2
0.86 × 7
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 723
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 423
ICMarketsSC-Live23
0.98 × 12110
ICMarketsSC-Live18
0.98 × 227
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4748
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live10
1.14 × 661
82 より多く...
Only scalping strategies with limiting losses (each trade has a Stop Loss). Not used: grid, martingale, hedging, long holding positions in the negative zone.

  • Leverage: 500.
  • Account type: "Raw"Broker. When copying, it is optimal to use the same broker and account type. It is more efficient to use EA with my settings on your account.
  • EA for MT5: FrankoScalp_MT5. EA for MT4: FrankoScalp.
  • Sets: "Samurai". Sets of settings can be downloaded here ("FrankoScalp.zip"): https://www.mql5.com/en/blogs/post/747929
  • 0.01 lots for every $100 of balance for: EURUSD, EURGBP, EURCHF, USDCAD, GBPCHF, GBPCAD, GBPUSD, USDCHF, CADCHF 

🛑 Pay attention to the useful information in my profile: https://www.mql5.com/en/users/test-standart


レビューなし
2025.12.25 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 03:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.05 01:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 01:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.07 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 01:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 12:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 01:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 11:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
