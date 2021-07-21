信号部分
FrankoScalp sets Samurai

Konstantin Kulikov
可靠性
259
0 / 0 USD
每月复制 1000 USD per 
增长自 2021 48%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 422
盈利交易:
848 (59.63%)
亏损交易:
574 (40.37%)
最好交易:
5.01 USD
最差交易:
-7.05 USD
毛利:
726.53 USD (52 857 pips)
毛利亏损:
-673.00 USD (40 416 pips)
最大连续赢利:
18 (9.98 USD)
最大连续盈利:
18.41 USD (9)
夏普比率:
0.04
交易活动:
6.82%
最大入金加载:
16.88%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.06
长期交易:
666 (46.84%)
短期交易:
756 (53.16%)
利润因子:
1.08
预期回报:
0.04 USD
平均利润:
0.86 USD
平均损失:
-1.17 USD
最大连续失误:
10 (-13.00 USD)
最大连续亏损:
-25.59 USD (5)
每月增长:
0.05%
年度预测:
0.55%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.46 USD
最大值:
50.45 USD (25.33%)
相对跌幅:
结余:
17.02% (50.45 USD)
净值:
4.93% (13.56 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURGBP 253
USDCAD 241
EURUSD 218
GBPCHF 135
EURCHF 126
GBPCAD 117
GBPUSD 103
CADCHF 100
USDCHF 98
EURAUD 9
AUDUSD 6
GBPAUD 4
AUDCAD 4
AUDCHF 3
NZDUSD 3
EURNZD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURGBP -3
USDCAD -16
EURUSD 54
GBPCHF 5
EURCHF -9
GBPCAD 13
GBPUSD 19
CADCHF 13
USDCHF 3
EURAUD -7
AUDUSD -6
GBPAUD -4
AUDCAD -3
AUDCHF -3
NZDUSD -3
EURNZD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURGBP 1.5K
USDCAD 1.3K
EURUSD 5.6K
GBPCHF 1.2K
EURCHF 420
GBPCAD 1.8K
GBPUSD 1.5K
CADCHF 1.1K
USDCHF 1K
EURAUD -927
AUDUSD -521
GBPAUD -508
AUDCAD -398
AUDCHF -252
NZDUSD -246
EURNZD -48
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5.01 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +9.98 USD
最大连续亏损: -13.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live25 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 11
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live32
0.38 × 16
ICMarketsSC-Live17
0.43 × 7
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live24
0.56 × 25
ICMarketsEU-Live17
0.57 × 21
ICMarketsSC-Live05
0.58 × 100
FPMarkets-Live
0.60 × 5
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 883
FusionMarkets-Live 2
0.86 × 7
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 723
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 423
ICMarketsSC-Live23
0.98 × 12110
ICMarketsSC-Live18
0.98 × 227
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4748
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live10
1.14 × 661
82 更多...
Only scalping strategies with limiting losses (each trade has a Stop Loss). Not used: grid, martingale, hedging, long holding positions in the negative zone.

  • Leverage: 500.
  • Account type: "Raw"Broker. When copying, it is optimal to use the same broker and account type. It is more efficient to use EA with my settings on your account.
  • EA for MT5: FrankoScalp_MT5. EA for MT4: FrankoScalp.
  • Sets: "Samurai". Sets of settings can be downloaded here ("FrankoScalp.zip"): https://www.mql5.com/en/blogs/post/747929
  • 0.01 lots for every $100 of balance for: EURUSD, EURGBP, EURCHF, USDCAD, GBPCHF, GBPCAD, GBPUSD, USDCHF, CADCHF 

🛑 Pay attention to the useful information in my profile: https://www.mql5.com/en/users/test-standart


没有评论
2025.12.25 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 03:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.05 01:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 01:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.07 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 01:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 12:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 01:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 11:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
