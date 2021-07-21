- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 422
盈利交易:
848 (59.63%)
亏损交易:
574 (40.37%)
最好交易:
5.01 USD
最差交易:
-7.05 USD
毛利:
726.53 USD (52 857 pips)
毛利亏损:
-673.00 USD (40 416 pips)
最大连续赢利:
18 (9.98 USD)
最大连续盈利:
18.41 USD (9)
夏普比率:
0.04
交易活动:
6.82%
最大入金加载:
16.88%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.06
长期交易:
666 (46.84%)
短期交易:
756 (53.16%)
利润因子:
1.08
预期回报:
0.04 USD
平均利润:
0.86 USD
平均损失:
-1.17 USD
最大连续失误:
10 (-13.00 USD)
最大连续亏损:
-25.59 USD (5)
每月增长:
0.05%
年度预测:
0.55%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.46 USD
最大值:
50.45 USD (25.33%)
相对跌幅:
结余:
17.02% (50.45 USD)
净值:
4.93% (13.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURGBP
|253
|USDCAD
|241
|EURUSD
|218
|GBPCHF
|135
|EURCHF
|126
|GBPCAD
|117
|GBPUSD
|103
|CADCHF
|100
|USDCHF
|98
|EURAUD
|9
|AUDUSD
|6
|GBPAUD
|4
|AUDCAD
|4
|AUDCHF
|3
|NZDUSD
|3
|EURNZD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURGBP
|-3
|USDCAD
|-16
|EURUSD
|54
|GBPCHF
|5
|EURCHF
|-9
|GBPCAD
|13
|GBPUSD
|19
|CADCHF
|13
|USDCHF
|3
|EURAUD
|-7
|AUDUSD
|-6
|GBPAUD
|-4
|AUDCAD
|-3
|AUDCHF
|-3
|NZDUSD
|-3
|EURNZD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURGBP
|1.5K
|USDCAD
|1.3K
|EURUSD
|5.6K
|GBPCHF
|1.2K
|EURCHF
|420
|GBPCAD
|1.8K
|GBPUSD
|1.5K
|CADCHF
|1.1K
|USDCHF
|1K
|EURAUD
|-927
|AUDUSD
|-521
|GBPAUD
|-508
|AUDCAD
|-398
|AUDCHF
|-252
|NZDUSD
|-246
|EURNZD
|-48
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.01 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +9.98 USD
最大连续亏损: -13.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live25 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 11
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.33 × 18
|
ICMarketsSC-Live32
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-Live17
|0.43 × 7
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live24
|0.56 × 25
|
ICMarketsEU-Live17
|0.57 × 21
|
ICMarketsSC-Live05
|0.58 × 100
|
FPMarkets-Live
|0.60 × 5
|
Exness-Real17
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live16
|0.82 × 883
|
FusionMarkets-Live 2
|0.86 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 723
|
ICMarketsSC-Live09
|0.93 × 423
|
ICMarketsSC-Live23
|0.98 × 12110
|
ICMarketsSC-Live18
|0.98 × 227
|
ICMarketsSC-Live25
|1.00 × 4748
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.00 × 29
|
ICMarketsSC-Live10
|1.14 × 661
Only scalping strategies with limiting losses (each trade has a Stop Loss). Not used: grid, martingale, hedging, long holding positions in the negative zone.
- Leverage: 500.
- Account type: "Raw"; Broker. When copying, it is optimal to use the same broker and account type. It is more efficient to use EA with my settings on your account.
- EA for MT5: FrankoScalp_MT5. EA for MT4: FrankoScalp.
- Sets: "Samurai". Sets of settings can be downloaded here ("FrankoScalp.zip"): https://www.mql5.com/en/blogs/post/747929
- 0.01 lots for every $100 of balance for: EURUSD, EURGBP, EURCHF, USDCAD, GBPCHF, GBPCAD, GBPUSD, USDCHF, CADCHF
🛑 Pay attention to the useful information in my profile: https://www.mql5.com/en/users/test-standart
