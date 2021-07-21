SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / FrankoScalp sets Samurai
Konstantin Kulikov

FrankoScalp sets Samurai

Konstantin Kulikov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
259 Wochen
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2021 48%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 422
Gewinntrades:
848 (59.63%)
Verlusttrades:
574 (40.37%)
Bester Trade:
5.01 USD
Schlechtester Trade:
-7.05 USD
Bruttoprofit:
726.53 USD (52 857 pips)
Bruttoverlust:
-673.00 USD (40 416 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (9.98 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
18.41 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
6.82%
Max deposit load:
16.88%
Letzter Trade:
11 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
1.06
Long-Positionen:
666 (46.84%)
Short-Positionen:
756 (53.16%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
0.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.86 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.17 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-13.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-25.59 USD (5)
Wachstum pro Monat :
0.05%
Jahresprognose:
0.55%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.46 USD
Maximaler:
50.45 USD (25.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.02% (50.45 USD)
Kapital:
4.93% (13.56 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURGBP 253
USDCAD 241
EURUSD 218
GBPCHF 135
EURCHF 126
GBPCAD 117
GBPUSD 103
CADCHF 100
USDCHF 98
EURAUD 9
AUDUSD 6
GBPAUD 4
AUDCAD 4
AUDCHF 3
NZDUSD 3
EURNZD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURGBP -3
USDCAD -16
EURUSD 54
GBPCHF 5
EURCHF -9
GBPCAD 13
GBPUSD 19
CADCHF 13
USDCHF 3
EURAUD -7
AUDUSD -6
GBPAUD -4
AUDCAD -3
AUDCHF -3
NZDUSD -3
EURNZD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURGBP 1.5K
USDCAD 1.3K
EURUSD 5.6K
GBPCHF 1.2K
EURCHF 420
GBPCAD 1.8K
GBPUSD 1.5K
CADCHF 1.1K
USDCHF 1K
EURAUD -927
AUDUSD -521
GBPAUD -508
AUDCAD -398
AUDCHF -252
NZDUSD -246
EURNZD -48
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5.01 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9.98 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -13.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live25" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 11
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live32
0.38 × 16
ICMarketsSC-Live17
0.43 × 7
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live24
0.56 × 25
ICMarketsEU-Live17
0.57 × 21
ICMarketsSC-Live05
0.58 × 100
FPMarkets-Live
0.60 × 5
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 883
FusionMarkets-Live 2
0.86 × 7
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 723
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 423
ICMarketsSC-Live23
0.98 × 12110
ICMarketsSC-Live18
0.98 × 227
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4748
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live10
1.14 × 661
noch 82 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

Only scalping strategies with limiting losses (each trade has a Stop Loss). Not used: grid, martingale, hedging, long holding positions in the negative zone.

  • Leverage: 500.
  • Account type: "Raw"Broker. When copying, it is optimal to use the same broker and account type. It is more efficient to use EA with my settings on your account.
  • EA for MT5: FrankoScalp_MT5. EA for MT4: FrankoScalp.
  • Sets: "Samurai". Sets of settings can be downloaded here ("FrankoScalp.zip"): https://www.mql5.com/en/blogs/post/747929
  • 0.01 lots for every $100 of balance for: EURUSD, EURGBP, EURCHF, USDCAD, GBPCHF, GBPCAD, GBPUSD, USDCHF, CADCHF 

🛑 Pay attention to the useful information in my profile: https://www.mql5.com/en/users/test-standart


Keine Bewertungen
2025.12.25 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 03:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.05 01:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 01:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.07 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 01:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 12:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 01:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 11:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
FrankoScalp sets Samurai
1000 USD pro Monat
48%
0
0
USD
154
USD
259
100%
1 422
59%
7%
1.07
0.04
USD
17%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.