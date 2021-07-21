SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / FrankoScalp sets Samurai
Konstantin Kulikov

FrankoScalp sets Samurai

Konstantin Kulikov
0 comentarios
Fiabilidad
259 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD al mes
incremento desde 2021 48%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 422
Transacciones Rentables:
848 (59.63%)
Transacciones Irrentables:
574 (40.37%)
Mejor transacción:
5.01 USD
Peor transacción:
-7.05 USD
Beneficio Bruto:
726.53 USD (52 857 pips)
Pérdidas Brutas:
-673.00 USD (40 416 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (9.98 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
18.41 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
6.82%
Carga máxima del depósito:
16.88%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
1.06
Transacciones Largas:
666 (46.84%)
Transacciones Cortas:
756 (53.16%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
0.04 USD
Beneficio medio:
0.86 USD
Pérdidas medias:
-1.17 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-13.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-25.59 USD (5)
Crecimiento al mes:
0.05%
Pronóstico anual:
0.55%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.46 USD
Máxima:
50.45 USD (25.33%)
Reducción relativa:
De balance:
17.02% (50.45 USD)
De fondos:
4.93% (13.56 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURGBP 253
USDCAD 241
EURUSD 218
GBPCHF 135
EURCHF 126
GBPCAD 117
GBPUSD 103
CADCHF 100
USDCHF 98
EURAUD 9
AUDUSD 6
GBPAUD 4
AUDCAD 4
AUDCHF 3
NZDUSD 3
EURNZD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURGBP -3
USDCAD -16
EURUSD 54
GBPCHF 5
EURCHF -9
GBPCAD 13
GBPUSD 19
CADCHF 13
USDCHF 3
EURAUD -7
AUDUSD -6
GBPAUD -4
AUDCAD -3
AUDCHF -3
NZDUSD -3
EURNZD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURGBP 1.5K
USDCAD 1.3K
EURUSD 5.6K
GBPCHF 1.2K
EURCHF 420
GBPCAD 1.8K
GBPUSD 1.5K
CADCHF 1.1K
USDCHF 1K
EURAUD -927
AUDUSD -521
GBPAUD -508
AUDCAD -398
AUDCHF -252
NZDUSD -246
EURNZD -48
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +5.01 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +9.98 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -13.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live25" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 11
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live32
0.38 × 16
ICMarketsSC-Live17
0.43 × 7
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live24
0.56 × 25
ICMarketsEU-Live17
0.57 × 21
ICMarketsSC-Live05
0.58 × 100
FPMarkets-Live
0.60 × 5
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 883
FusionMarkets-Live 2
0.86 × 7
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 723
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 423
ICMarketsSC-Live23
0.98 × 12110
ICMarketsSC-Live18
0.98 × 227
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4748
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live10
1.14 × 661
otros 82...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Only scalping strategies with limiting losses (each trade has a Stop Loss). Not used: grid, martingale, hedging, long holding positions in the negative zone.

  • Leverage: 500.
  • Account type: "Raw"Broker. When copying, it is optimal to use the same broker and account type. It is more efficient to use EA with my settings on your account.
  • EA for MT5: FrankoScalp_MT5. EA for MT4: FrankoScalp.
  • Sets: "Samurai". Sets of settings can be downloaded here ("FrankoScalp.zip"): https://www.mql5.com/en/blogs/post/747929
  • 0.01 lots for every $100 of balance for: EURUSD, EURGBP, EURCHF, USDCAD, GBPCHF, GBPCAD, GBPUSD, USDCHF, CADCHF 

🛑 Pay attention to the useful information in my profile: https://www.mql5.com/en/users/test-standart


No hay comentarios
2025.12.25 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 03:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.05 01:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 01:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.07 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 01:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 12:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 01:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 11:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
FrankoScalp sets Samurai
1000 USD al mes
48%
0
0
USD
154
USD
259
100%
1 422
59%
7%
1.07
0.04
USD
17%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.