Total de Trades:
1 422
Transacciones Rentables:
848 (59.63%)
Transacciones Irrentables:
574 (40.37%)
Mejor transacción:
5.01 USD
Peor transacción:
-7.05 USD
Beneficio Bruto:
726.53 USD (52 857 pips)
Pérdidas Brutas:
-673.00 USD (40 416 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (9.98 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
18.41 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
6.82%
Carga máxima del depósito:
16.88%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
1.06
Transacciones Largas:
666 (46.84%)
Transacciones Cortas:
756 (53.16%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
0.04 USD
Beneficio medio:
0.86 USD
Pérdidas medias:
-1.17 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-13.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-25.59 USD (5)
Crecimiento al mes:
0.05%
Pronóstico anual:
0.55%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.46 USD
Máxima:
50.45 USD (25.33%)
Reducción relativa:
De balance:
17.02% (50.45 USD)
De fondos:
4.93% (13.56 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURGBP
|253
|USDCAD
|241
|EURUSD
|218
|GBPCHF
|135
|EURCHF
|126
|GBPCAD
|117
|GBPUSD
|103
|CADCHF
|100
|USDCHF
|98
|EURAUD
|9
|AUDUSD
|6
|GBPAUD
|4
|AUDCAD
|4
|AUDCHF
|3
|NZDUSD
|3
|EURNZD
|2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURGBP
|-3
|USDCAD
|-16
|EURUSD
|54
|GBPCHF
|5
|EURCHF
|-9
|GBPCAD
|13
|GBPUSD
|19
|CADCHF
|13
|USDCHF
|3
|EURAUD
|-7
|AUDUSD
|-6
|GBPAUD
|-4
|AUDCAD
|-3
|AUDCHF
|-3
|NZDUSD
|-3
|EURNZD
|0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURGBP
|1.5K
|USDCAD
|1.3K
|EURUSD
|5.6K
|GBPCHF
|1.2K
|EURCHF
|420
|GBPCAD
|1.8K
|GBPUSD
|1.5K
|CADCHF
|1.1K
|USDCHF
|1K
|EURAUD
|-927
|AUDUSD
|-521
|GBPAUD
|-508
|AUDCAD
|-398
|AUDCHF
|-252
|NZDUSD
|-246
|EURNZD
|-48
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +5.01 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +9.98 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -13.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live25" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 11
Exness-Real3
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
|0.33 × 18
ICMarketsSC-Live32
|0.38 × 16
ICMarketsSC-Live17
|0.43 × 7
VantageFXInternational-Live 2
|0.43 × 7
ICMarketsSC-Live24
|0.56 × 25
ICMarketsEU-Live17
|0.57 × 21
ICMarketsSC-Live05
|0.58 × 100
FPMarkets-Live
|0.60 × 5
Exness-Real17
|0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
ICMarketsSC-Live16
|0.82 × 883
FusionMarkets-Live 2
|0.86 × 7
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 723
ICMarketsSC-Live09
|0.93 × 423
ICMarketsSC-Live23
|0.98 × 12110
ICMarketsSC-Live18
|0.98 × 227
ICMarketsSC-Live25
|1.00 × 4748
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.00 × 29
ICMarketsSC-Live10
|1.14 × 661
otros 82...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Only scalping strategies with limiting losses (each trade has a Stop Loss). Not used: grid, martingale, hedging, long holding positions in the negative zone.
- Leverage: 500.
- Account type: "Raw"; Broker. When copying, it is optimal to use the same broker and account type. It is more efficient to use EA with my settings on your account.
- EA for MT5: FrankoScalp_MT5. EA for MT4: FrankoScalp.
- Sets: "Samurai". Sets of settings can be downloaded here ("FrankoScalp.zip"): https://www.mql5.com/en/blogs/post/747929
- 0.01 lots for every $100 of balance for: EURUSD, EURGBP, EURCHF, USDCAD, GBPCHF, GBPCAD, GBPUSD, USDCHF, CADCHF
🛑 Pay attention to the useful information in my profile: https://www.mql5.com/en/users/test-standart
