Sinais / MetaTrader 4 / FrankoScalp sets Samurai
Konstantin Kulikov

FrankoScalp sets Samurai

Konstantin Kulikov
0 comentários
Confiabilidade
259 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2021 48%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 422
Negociações com lucro:
848 (59.63%)
Negociações com perda:
574 (40.37%)
Melhor negociação:
5.01 USD
Pior negociação:
-7.05 USD
Lucro bruto:
726.53 USD (52 857 pips)
Perda bruta:
-673.00 USD (40 416 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (9.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
18.41 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
6.82%
Depósito máximo carregado:
16.88%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.06
Negociações longas:
666 (46.84%)
Negociações curtas:
756 (53.16%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
0.04 USD
Lucro médio:
0.86 USD
Perda média:
-1.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-13.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-25.59 USD (5)
Crescimento mensal:
0.05%
Previsão anual:
0.55%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.46 USD
Máximo:
50.45 USD (25.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.02% (50.45 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.93% (13.56 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURGBP 253
USDCAD 241
EURUSD 218
GBPCHF 135
EURCHF 126
GBPCAD 117
GBPUSD 103
CADCHF 100
USDCHF 98
EURAUD 9
AUDUSD 6
GBPAUD 4
AUDCAD 4
AUDCHF 3
NZDUSD 3
EURNZD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURGBP -3
USDCAD -16
EURUSD 54
GBPCHF 5
EURCHF -9
GBPCAD 13
GBPUSD 19
CADCHF 13
USDCHF 3
EURAUD -7
AUDUSD -6
GBPAUD -4
AUDCAD -3
AUDCHF -3
NZDUSD -3
EURNZD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURGBP 1.5K
USDCAD 1.3K
EURUSD 5.6K
GBPCHF 1.2K
EURCHF 420
GBPCAD 1.8K
GBPUSD 1.5K
CADCHF 1.1K
USDCHF 1K
EURAUD -927
AUDUSD -521
GBPAUD -508
AUDCAD -398
AUDCHF -252
NZDUSD -246
EURNZD -48
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5.01 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +9.98 USD
Máxima perda consecutiva: -13.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live25" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 11
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live32
0.38 × 16
ICMarketsSC-Live17
0.43 × 7
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live24
0.56 × 25
ICMarketsEU-Live17
0.57 × 21
ICMarketsSC-Live05
0.58 × 100
FPMarkets-Live
0.60 × 5
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 883
FusionMarkets-Live 2
0.86 × 7
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 723
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 423
ICMarketsSC-Live23
0.98 × 12110
ICMarketsSC-Live18
0.98 × 227
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4748
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live10
1.14 × 661
Only scalping strategies with limiting losses (each trade has a Stop Loss). Not used: grid, martingale, hedging, long holding positions in the negative zone.

  • Leverage: 500.
  • Account type: "Raw"Broker. When copying, it is optimal to use the same broker and account type. It is more efficient to use EA with my settings on your account.
  • EA for MT5: FrankoScalp_MT5. EA for MT4: FrankoScalp.
  • Sets: "Samurai". Sets of settings can be downloaded here ("FrankoScalp.zip"): https://www.mql5.com/en/blogs/post/747929
  • 0.01 lots for every $100 of balance for: EURUSD, EURGBP, EURCHF, USDCAD, GBPCHF, GBPCAD, GBPUSD, USDCHF, CADCHF 

🛑 Pay attention to the useful information in my profile: https://www.mql5.com/en/users/test-standart


Sem comentários
2025.12.25 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 03:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.05 01:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 01:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.07 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 01:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 12:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 01:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 11:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
FrankoScalp sets Samurai
1000 USD por mês
48%
0
0
USD
154
USD
259
100%
1 422
59%
7%
1.07
0.04
USD
17%
1:500
