Negociações:
1 422
Negociações com lucro:
848 (59.63%)
Negociações com perda:
574 (40.37%)
Melhor negociação:
5.01 USD
Pior negociação:
-7.05 USD
Lucro bruto:
726.53 USD (52 857 pips)
Perda bruta:
-673.00 USD (40 416 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (9.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
18.41 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
6.82%
Depósito máximo carregado:
16.88%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.06
Negociações longas:
666 (46.84%)
Negociações curtas:
756 (53.16%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
0.04 USD
Lucro médio:
0.86 USD
Perda média:
-1.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-13.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-25.59 USD (5)
Crescimento mensal:
0.05%
Previsão anual:
0.55%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.46 USD
Máximo:
50.45 USD (25.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.02% (50.45 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.93% (13.56 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURGBP
|253
|USDCAD
|241
|EURUSD
|218
|GBPCHF
|135
|EURCHF
|126
|GBPCAD
|117
|GBPUSD
|103
|CADCHF
|100
|USDCHF
|98
|EURAUD
|9
|AUDUSD
|6
|GBPAUD
|4
|AUDCAD
|4
|AUDCHF
|3
|NZDUSD
|3
|EURNZD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURGBP
|-3
|USDCAD
|-16
|EURUSD
|54
|GBPCHF
|5
|EURCHF
|-9
|GBPCAD
|13
|GBPUSD
|19
|CADCHF
|13
|USDCHF
|3
|EURAUD
|-7
|AUDUSD
|-6
|GBPAUD
|-4
|AUDCAD
|-3
|AUDCHF
|-3
|NZDUSD
|-3
|EURNZD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURGBP
|1.5K
|USDCAD
|1.3K
|EURUSD
|5.6K
|GBPCHF
|1.2K
|EURCHF
|420
|GBPCAD
|1.8K
|GBPUSD
|1.5K
|CADCHF
|1.1K
|USDCHF
|1K
|EURAUD
|-927
|AUDUSD
|-521
|GBPAUD
|-508
|AUDCAD
|-398
|AUDCHF
|-252
|NZDUSD
|-246
|EURNZD
|-48
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5.01 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +9.98 USD
Máxima perda consecutiva: -13.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live25" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 11
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.33 × 18
|
ICMarketsSC-Live32
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-Live17
|0.43 × 7
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live24
|0.56 × 25
|
ICMarketsEU-Live17
|0.57 × 21
|
ICMarketsSC-Live05
|0.58 × 100
|
FPMarkets-Live
|0.60 × 5
|
Exness-Real17
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live16
|0.82 × 883
|
FusionMarkets-Live 2
|0.86 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 723
|
ICMarketsSC-Live09
|0.93 × 423
|
ICMarketsSC-Live23
|0.98 × 12110
|
ICMarketsSC-Live18
|0.98 × 227
|
ICMarketsSC-Live25
|1.00 × 4748
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.00 × 29
|
ICMarketsSC-Live10
|1.14 × 661
Only scalping strategies with limiting losses (each trade has a Stop Loss). Not used: grid, martingale, hedging, long holding positions in the negative zone.
- Leverage: 500.
- Account type: "Raw"; Broker. When copying, it is optimal to use the same broker and account type. It is more efficient to use EA with my settings on your account.
- EA for MT5: FrankoScalp_MT5. EA for MT4: FrankoScalp.
- Sets: "Samurai". Sets of settings can be downloaded here ("FrankoScalp.zip"): https://www.mql5.com/en/blogs/post/747929
- 0.01 lots for every $100 of balance for: EURUSD, EURGBP, EURCHF, USDCAD, GBPCHF, GBPCAD, GBPUSD, USDCHF, CADCHF
🛑 Pay attention to the useful information in my profile: https://www.mql5.com/en/users/test-standart
