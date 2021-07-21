СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / FrankoScalp sets Samurai
Konstantin Kulikov

FrankoScalp sets Samurai

Konstantin Kulikov
0 отзывов
Надежность
259 недель
0 / 0 USD
прирост с 2021 48%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 422
Прибыльных трейдов:
848 (59.63%)
Убыточных трейдов:
574 (40.37%)
Лучший трейд:
5.01 USD
Худший трейд:
-7.05 USD
Общая прибыль:
726.53 USD (52 857 pips)
Общий убыток:
-673.00 USD (40 416 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (9.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
18.41 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
6.82%
Макс. загрузка депозита:
16.88%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.06
Длинных трейдов:
666 (46.84%)
Коротких трейдов:
756 (53.16%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.04 USD
Средняя прибыль:
0.86 USD
Средний убыток:
-1.17 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-13.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.59 USD (5)
Прирост в месяц:
0.05%
Годовой прогноз:
0.55%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.46 USD
Максимальная:
50.45 USD (25.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.02% (50.45 USD)
По эквити:
4.93% (13.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURGBP 253
USDCAD 241
EURUSD 218
GBPCHF 135
EURCHF 126
GBPCAD 117
GBPUSD 103
CADCHF 100
USDCHF 98
EURAUD 9
AUDUSD 6
GBPAUD 4
AUDCAD 4
AUDCHF 3
NZDUSD 3
EURNZD 2
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURGBP -3
USDCAD -16
EURUSD 54
GBPCHF 5
EURCHF -9
GBPCAD 13
GBPUSD 19
CADCHF 13
USDCHF 3
EURAUD -7
AUDUSD -6
GBPAUD -4
AUDCAD -3
AUDCHF -3
NZDUSD -3
EURNZD 0
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURGBP 1.5K
USDCAD 1.3K
EURUSD 5.6K
GBPCHF 1.2K
EURCHF 420
GBPCAD 1.8K
GBPUSD 1.5K
CADCHF 1.1K
USDCHF 1K
EURAUD -927
AUDUSD -521
GBPAUD -508
AUDCAD -398
AUDCHF -252
NZDUSD -246
EURNZD -48
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.01 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +9.98 USD
Макс. убыток в серии: -13.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live25" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 11
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live32
0.38 × 16
ICMarketsSC-Live17
0.43 × 7
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live24
0.56 × 25
ICMarketsEU-Live17
0.57 × 21
ICMarketsSC-Live05
0.58 × 100
FPMarkets-Live
0.60 × 5
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 883
FusionMarkets-Live 2
0.86 × 7
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 723
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 423
ICMarketsSC-Live23
0.98 × 12110
ICMarketsSC-Live18
0.98 × 227
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4748
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live10
1.14 × 661
Только скальпинговые стратегии с ограничением потерь (у каждой сделки Stop Loss). Не используется: сетка, мартингейл, хеджирование, долгое удержание позиций в негативной зоне.

  • Кредитное плечо: 500.
  • Тип счёта: "Raw"БрокерПри копировании, оптимально использовать того же брокера и тип счёта. Эффективнее использовать EA с моими настройками на своём счёте.
  • EA for MT5: FrankoScalp_MT5. EA for MT4: FrankoScalp.
  • Сеты: "Samurai". Сеты настроек можно скачать здесь ("FrankoScalp.zip")https://www.mql5.com/en/blogs/post/747929
  • 0.01 лота на каждые 100$ баланса для: EURUSD, EURGBP, EURCHF, USDCAD, GBPCHF, GBPCAD, GBPUSD, USDCHF, CADCHF 

🛑 Обратите внимание на полезную информацию у меня в профиле: https://www.mql5.com/ru/users/test-standart



Нет отзывов
2025.12.25 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 03:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.05 01:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 01:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 10:25
2025.10.09 10:25
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.07 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 01:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 11:14
2025.09.29 11:14
2025.09.29 10:54
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 12:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 09:01
2025.09.16 09:01
2025.09.16 01:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 11:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FrankoScalp sets Samurai
1000 USD в месяц
48%
0
0
USD
154
USD
259
100%
1 422
59%
7%
1.07
0.04
USD
17%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.