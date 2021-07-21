- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 422
Прибыльных трейдов:
848 (59.63%)
Убыточных трейдов:
574 (40.37%)
Лучший трейд:
5.01 USD
Худший трейд:
-7.05 USD
Общая прибыль:
726.53 USD (52 857 pips)
Общий убыток:
-673.00 USD (40 416 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (9.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
18.41 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
6.82%
Макс. загрузка депозита:
16.88%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.06
Длинных трейдов:
666 (46.84%)
Коротких трейдов:
756 (53.16%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.04 USD
Средняя прибыль:
0.86 USD
Средний убыток:
-1.17 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-13.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.59 USD (5)
Прирост в месяц:
0.05%
Годовой прогноз:
0.55%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.46 USD
Максимальная:
50.45 USD (25.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.02% (50.45 USD)
По эквити:
4.93% (13.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURGBP
|253
|USDCAD
|241
|EURUSD
|218
|GBPCHF
|135
|EURCHF
|126
|GBPCAD
|117
|GBPUSD
|103
|CADCHF
|100
|USDCHF
|98
|EURAUD
|9
|AUDUSD
|6
|GBPAUD
|4
|AUDCAD
|4
|AUDCHF
|3
|NZDUSD
|3
|EURNZD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURGBP
|-3
|USDCAD
|-16
|EURUSD
|54
|GBPCHF
|5
|EURCHF
|-9
|GBPCAD
|13
|GBPUSD
|19
|CADCHF
|13
|USDCHF
|3
|EURAUD
|-7
|AUDUSD
|-6
|GBPAUD
|-4
|AUDCAD
|-3
|AUDCHF
|-3
|NZDUSD
|-3
|EURNZD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURGBP
|1.5K
|USDCAD
|1.3K
|EURUSD
|5.6K
|GBPCHF
|1.2K
|EURCHF
|420
|GBPCAD
|1.8K
|GBPUSD
|1.5K
|CADCHF
|1.1K
|USDCHF
|1K
|EURAUD
|-927
|AUDUSD
|-521
|GBPAUD
|-508
|AUDCAD
|-398
|AUDCHF
|-252
|NZDUSD
|-246
|EURNZD
|-48
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.01 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +9.98 USD
Макс. убыток в серии: -13.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live25" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 11
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.33 × 18
|
ICMarketsSC-Live32
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-Live17
|0.43 × 7
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live24
|0.56 × 25
|
ICMarketsEU-Live17
|0.57 × 21
|
ICMarketsSC-Live05
|0.58 × 100
|
FPMarkets-Live
|0.60 × 5
|
Exness-Real17
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live16
|0.82 × 883
|
FusionMarkets-Live 2
|0.86 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 723
|
ICMarketsSC-Live09
|0.93 × 423
|
ICMarketsSC-Live23
|0.98 × 12110
|
ICMarketsSC-Live18
|0.98 × 227
|
ICMarketsSC-Live25
|1.00 × 4748
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.00 × 29
|
ICMarketsSC-Live10
|1.14 × 661
Только скальпинговые стратегии с ограничением потерь (у каждой сделки Stop Loss). Не используется: сетка, мартингейл, хеджирование, долгое удержание позиций в негативной зоне.
- Кредитное плечо: 500.
- Тип счёта: "Raw"; Брокер. При копировании, оптимально использовать того же брокера и тип счёта. Эффективнее использовать EA с моими настройками на своём счёте.
- EA for MT5: FrankoScalp_MT5. EA for MT4: FrankoScalp.
- Сеты: "Samurai". Сеты настроек можно скачать здесь ("FrankoScalp.zip"): https://www.mql5.com/en/blogs/post/747929
- 0.01 лота на каждые 100$ баланса для: EURUSD, EURGBP, EURCHF, USDCAD, GBPCHF, GBPCAD, GBPUSD, USDCHF, CADCHF
🛑 Обратите внимание на полезную информацию у меня в профиле: https://www.mql5.com/ru/users/test-standart
