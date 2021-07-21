SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FrankoScalp sets Samurai
Konstantin Kulikov

FrankoScalp sets Samurai

Konstantin Kulikov
0 recensioni
Affidabilità
246 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 47%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 353
Profit Trade:
811 (59.94%)
Loss Trade:
542 (40.06%)
Best Trade:
5.01 USD
Worst Trade:
-7.05 USD
Profitto lordo:
706.45 USD (50 895 pips)
Perdita lorda:
-652.54 USD (38 874 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (9.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.41 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
6.82%
Massimo carico di deposito:
16.88%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.17
Long Trade:
631 (46.64%)
Short Trade:
722 (53.36%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.04 USD
Profitto medio:
0.87 USD
Perdita media:
-1.20 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-13.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.59 USD (5)
Crescita mensile:
-3.50%
Previsione annuale:
-42.51%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.46 USD
Massimale:
46.22 USD (23.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.59% (30.18 USD)
Per equità:
4.93% (13.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURGBP 242
USDCAD 238
EURUSD 209
GBPCHF 123
EURCHF 122
GBPCAD 110
CADCHF 96
GBPUSD 92
USDCHF 90
EURAUD 9
AUDUSD 6
GBPAUD 4
AUDCAD 4
AUDCHF 3
NZDUSD 3
EURNZD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURGBP -4
USDCAD -16
EURUSD 51
GBPCHF 7
EURCHF -9
GBPCAD 15
CADCHF 16
GBPUSD 21
USDCHF -2
EURAUD -7
AUDUSD -6
GBPAUD -4
AUDCAD -3
AUDCHF -3
NZDUSD -3
EURNZD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURGBP 1.4K
USDCAD 1.2K
EURUSD 5.2K
GBPCHF 1.4K
EURCHF 357
GBPCAD 2.1K
CADCHF 1.1K
GBPUSD 1.8K
USDCHF 550
EURAUD -927
AUDUSD -521
GBPAUD -508
AUDCAD -398
AUDCHF -252
NZDUSD -246
EURNZD -48
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.01 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +9.98 USD
Massima perdita consecutiva: -13.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 11
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live32
0.38 × 16
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live24
0.56 × 25
ICMarketsEU-Live17
0.57 × 21
ICMarketsSC-Live05
0.58 × 100
FPMarkets-Live
0.60 × 5
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 883
FusionMarkets-Live 2
0.86 × 7
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 423
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 721
ICMarketsSC-Live23
0.98 × 12110
ICMarketsSC-Live18
0.98 × 227
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4748
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live10
1.14 × 661
82 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Only scalping strategies with limiting losses (each trade has a Stop Loss). Not used: grid, martingale, hedging, long holding positions in the negative zone.

  • Leverage: 500.
  • Account type: "Raw"Broker. When copying, it is optimal to use the same broker and account type. It is more efficient to use EA with my settings on your account.
  • EA for MT5: FrankoScalp_MT5. EA for MT4: FrankoScalp.
  • Sets: "Samurai". Sets of settings can be downloaded here ("FrankoScalp.zip"): https://www.mql5.com/en/blogs/post/747929
  • 0.01 lots for every $100 of balance for: EURUSD, EURGBP, EURCHF, USDCAD, GBPCHF, GBPCAD, GBPUSD, USDCHF, CADCHF 

🛑 Pay attention to the useful information in my profile: https://www.mql5.com/en/users/test-standart


Non ci sono recensioni
2025.09.23 12:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 01:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 11:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 11:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 05:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.18 11:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.18 01:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 07:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.15 02:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 01:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.11 11:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.01 02:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.27 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FrankoScalp sets Samurai
30USD al mese
47%
0
0
USD
254
USD
246
100%
1 353
59%
7%
1.08
0.04
USD
16%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.