- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 353
Profit Trade:
811 (59.94%)
Loss Trade:
542 (40.06%)
Best Trade:
5.01 USD
Worst Trade:
-7.05 USD
Profitto lordo:
706.45 USD (50 895 pips)
Perdita lorda:
-652.54 USD (38 874 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (9.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.41 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
6.82%
Massimo carico di deposito:
16.88%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.17
Long Trade:
631 (46.64%)
Short Trade:
722 (53.36%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.04 USD
Profitto medio:
0.87 USD
Perdita media:
-1.20 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-13.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.59 USD (5)
Crescita mensile:
-3.50%
Previsione annuale:
-42.51%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.46 USD
Massimale:
46.22 USD (23.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.59% (30.18 USD)
Per equità:
4.93% (13.56 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURGBP
|242
|USDCAD
|238
|EURUSD
|209
|GBPCHF
|123
|EURCHF
|122
|GBPCAD
|110
|CADCHF
|96
|GBPUSD
|92
|USDCHF
|90
|EURAUD
|9
|AUDUSD
|6
|GBPAUD
|4
|AUDCAD
|4
|AUDCHF
|3
|NZDUSD
|3
|EURNZD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURGBP
|-4
|USDCAD
|-16
|EURUSD
|51
|GBPCHF
|7
|EURCHF
|-9
|GBPCAD
|15
|CADCHF
|16
|GBPUSD
|21
|USDCHF
|-2
|EURAUD
|-7
|AUDUSD
|-6
|GBPAUD
|-4
|AUDCAD
|-3
|AUDCHF
|-3
|NZDUSD
|-3
|EURNZD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURGBP
|1.4K
|USDCAD
|1.2K
|EURUSD
|5.2K
|GBPCHF
|1.4K
|EURCHF
|357
|GBPCAD
|2.1K
|CADCHF
|1.1K
|GBPUSD
|1.8K
|USDCHF
|550
|EURAUD
|-927
|AUDUSD
|-521
|GBPAUD
|-508
|AUDCAD
|-398
|AUDCHF
|-252
|NZDUSD
|-246
|EURNZD
|-48
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.01 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +9.98 USD
Massima perdita consecutiva: -13.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.33 × 18
|
ICMarketsSC-Live32
|0.38 × 16
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live24
|0.56 × 25
|
ICMarketsEU-Live17
|0.57 × 21
|
ICMarketsSC-Live05
|0.58 × 100
|
FPMarkets-Live
|0.60 × 5
|
Exness-Real17
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live16
|0.82 × 883
|
FusionMarkets-Live 2
|0.86 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live09
|0.93 × 423
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 721
|
ICMarketsSC-Live23
|0.98 × 12110
|
ICMarketsSC-Live18
|0.98 × 227
|
ICMarketsSC-Live25
|1.00 × 4748
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.00 × 29
|
ICMarketsSC-Live10
|1.14 × 661
82 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Only scalping strategies with limiting losses (each trade has a Stop Loss). Not used: grid, martingale, hedging, long holding positions in the negative zone.
- Leverage: 500.
- Account type: "Raw"; Broker. When copying, it is optimal to use the same broker and account type. It is more efficient to use EA with my settings on your account.
- EA for MT5: FrankoScalp_MT5. EA for MT4: FrankoScalp.
- Sets: "Samurai". Sets of settings can be downloaded here ("FrankoScalp.zip"): https://www.mql5.com/en/blogs/post/747929
- 0.01 lots for every $100 of balance for: EURUSD, EURGBP, EURCHF, USDCAD, GBPCHF, GBPCAD, GBPUSD, USDCHF, CADCHF
🛑 Pay attention to the useful information in my profile: https://www.mql5.com/en/users/test-standart
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
47%
0
0
USD
USD
254
USD
USD
246
100%
1 353
59%
7%
1.08
0.04
USD
USD
16%
1:500