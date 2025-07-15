Dövizler / XAR
XAR: SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
226.60 USD 0.58 (0.26%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
XAR fiyatı bugün -0.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 225.42 ve Yüksek fiyatı olarak 227.86 aralığında işlem gördü.
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
225.42 227.86
Yıllık aralık
137.09 227.86
- Önceki kapanış
- 227.18
- Açılış
- 227.80
- Satış
- 226.60
- Alış
- 226.90
- Düşük
- 225.42
- Yüksek
- 227.86
- Hacim
- 243
- Günlük değişim
- -0.26%
- Aylık değişim
- 5.19%
- 6 aylık değişim
- 41.56%
- Yıllık değişim
- 44.42%
21 Eylül, Pazar