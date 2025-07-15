FiyatlarBölümler
XAR: SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

226.60 USD 0.58 (0.26%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

XAR fiyatı bugün -0.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 225.42 ve Yüksek fiyatı olarak 227.86 aralığında işlem gördü.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

XAR haberleri

Günlük aralık
225.42 227.86
Yıllık aralık
137.09 227.86
Önceki kapanış
227.18
Açılış
227.80
Satış
226.60
Alış
226.90
Düşük
225.42
Yüksek
227.86
Hacim
243
Günlük değişim
-0.26%
Aylık değişim
5.19%
6 aylık değişim
41.56%
Yıllık değişim
44.42%
21 Eylül, Pazar