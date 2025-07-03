Валюты / XAR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
XAR: SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
224.28 USD 0.66 (0.30%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XAR за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 222.29, а максимальная — 225.24.
Следите за динамикой SPDR S&P Aerospace & Defense ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости XAR
- NATO Airspace Crisis Ignites Rally in Defense ETFs
- Is SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) a Strong ETF Right Now?
- ISM Services PMI: Strongest Growth In 6 Months
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- ISM Manufacturing PMI: Sixth Consecutive Contraction
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Activity Weakened In August
- XAR Vs. DFEN: Defense ETFs Amid The Putin–Trump–Zelenskyy Triangulation (NYSEARCA:DFEN)
- Aerospace and defense stocks are hot. These 10 companies are expected to show the fastest sales growth.
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Should You Invest in the SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR)?
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- ETFs in Focus in Light of Aerospace & Defense Q2 Earnings Boost
- Industrial Production At Highest Levels Since 2018
- Richmond Fed Manufacturing Activity Deteriorated Further In July
- Teledyne Stock: Baked-In Strong Military And Drone Tailwinds (NYSE:TDY)
- Is SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) a Strong ETF Right Now?
- Aerospace & Defense ETF (XAR) Hits New 52-Week High
- Producer Price Index: Wholesale Inflation Cooler Than Expected In June
- SHLD: A Compelling ETF, But Prefer To Wait For Some Retracement (NYSEARCA:SHLD)
- Industrial Sector Looks To Gain On AI Data Centre Demand
- The Potential Opportunity In Aerospace As Defence Spending Rises
- XAR: New Trends In The Aerospace And Defense Industry Drive This ETF (NYSEARCA:XAR)
Дневной диапазон
222.29 225.24
Годовой диапазон
137.09 225.24
- Предыдущее закрытие
- 223.62
- Open
- 224.59
- Bid
- 224.28
- Ask
- 224.58
- Low
- 222.29
- High
- 225.24
- Объем
- 331
- Дневное изменение
- 0.30%
- Месячное изменение
- 4.11%
- 6-месячное изменение
- 40.11%
- Годовое изменение
- 42.94%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.