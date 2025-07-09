通貨 / XAR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
XAR: SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
227.18 USD 3.79 (1.70%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
XARの今日の為替レートは、1.70%変化しました。日中、通貨は1あたり223.60の安値と227.32の高値で取引されました。
SPDR S&P Aerospace & Defense ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XAR News
- How To Gain Index Traction In Defense
- NATO Airspace Crisis Ignites Rally in Defense ETFs
- Is SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) a Strong ETF Right Now?
- ISM Services PMI: Strongest Growth In 6 Months
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- ISM Manufacturing PMI: Sixth Consecutive Contraction
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Activity Weakened In August
- XAR Vs. DFEN: Defense ETFs Amid The Putin–Trump–Zelenskyy Triangulation (NYSEARCA:DFEN)
- Aerospace and defense stocks are hot. These 10 companies are expected to show the fastest sales growth.
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Should You Invest in the SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR)?
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- ETFs in Focus in Light of Aerospace & Defense Q2 Earnings Boost
- Industrial Production At Highest Levels Since 2018
- Richmond Fed Manufacturing Activity Deteriorated Further In July
- Teledyne Stock: Baked-In Strong Military And Drone Tailwinds (NYSE:TDY)
- Is SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) a Strong ETF Right Now?
- Aerospace & Defense ETF (XAR) Hits New 52-Week High
- Producer Price Index: Wholesale Inflation Cooler Than Expected In June
- SHLD: A Compelling ETF, But Prefer To Wait For Some Retracement (NYSEARCA:SHLD)
- Industrial Sector Looks To Gain On AI Data Centre Demand
- The Potential Opportunity In Aerospace As Defence Spending Rises
1日のレンジ
223.60 227.32
1年のレンジ
137.09 227.32
- 以前の終値
- 223.39
- 始値
- 223.62
- 買値
- 227.18
- 買値
- 227.48
- 安値
- 223.60
- 高値
- 227.32
- 出来高
- 189
- 1日の変化
- 1.70%
- 1ヶ月の変化
- 5.46%
- 6ヶ月の変化
- 41.93%
- 1年の変化
- 44.79%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K