クォートセクション
通貨 / XAR
株に戻る

XAR: SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

227.18 USD 3.79 (1.70%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

XARの今日の為替レートは、1.70%変化しました。日中、通貨は1あたり223.60の安値と227.32の高値で取引されました。

SPDR S&P Aerospace & Defense ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XAR News

1日のレンジ
223.60 227.32
1年のレンジ
137.09 227.32
以前の終値
223.39
始値
223.62
買値
227.18
買値
227.48
安値
223.60
高値
227.32
出来高
189
1日の変化
1.70%
1ヶ月の変化
5.46%
6ヶ月の変化
41.93%
1年の変化
44.79%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K