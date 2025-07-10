Währungen / XAR
XAR: SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
226.84 USD 0.34 (0.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XAR hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 225.42 bis zu einem Hoch von 227.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR S&P Aerospace & Defense ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
225.42 227.86
Jahresspanne
137.09 227.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 227.18
- Eröffnung
- 227.80
- Bid
- 226.84
- Ask
- 227.14
- Tief
- 225.42
- Hoch
- 227.86
- Volumen
- 187
- Tagesänderung
- -0.15%
- Monatsänderung
- 5.30%
- 6-Monatsänderung
- 41.71%
- Jahresänderung
- 44.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K