XAR: SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

226.84 USD 0.34 (0.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XAR hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 225.42 bis zu einem Hoch von 227.86 gehandelt.

Verfolgen Sie die SPDR S&P Aerospace & Defense ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
225.42 227.86
Jahresspanne
137.09 227.86
Vorheriger Schlusskurs
227.18
Eröffnung
227.80
Bid
226.84
Ask
227.14
Tief
225.42
Hoch
227.86
Volumen
187
Tagesänderung
-0.15%
Monatsänderung
5.30%
6-Monatsänderung
41.71%
Jahresänderung
44.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K