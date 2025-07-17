Devises / XAR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
XAR: SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
226.60 USD 0.58 (0.26%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de XAR a changé de -0.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 225.42 et à un maximum de 227.86.
Suivez la dynamique SPDR S&P Aerospace & Defense ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XAR Nouvelles
- PPA: Accelerated Defense Spending Will Provide Further Momentum (NYSEARCA:PPA)
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- How To Gain Index Traction In Defense
- NATO Airspace Crisis Ignites Rally in Defense ETFs
- Is SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) a Strong ETF Right Now?
- Lockheed Martin riposte à la victoire de Boeing avec le F-47 en proposant une mise à niveau rentable du F-35 utilisant la technologie de sixième génération | Benzinga France
- ISM Services PMI: Strongest Growth In 6 Months
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- ISM Manufacturing PMI: Sixth Consecutive Contraction
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Activity Weakened In August
- XAR Vs. DFEN: Defense ETFs Amid The Putin–Trump–Zelenskyy Triangulation (NYSEARCA:DFEN)
- Aerospace and defense stocks are hot. These 10 companies are expected to show the fastest sales growth.
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Should You Invest in the SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR)?
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- ETFs in Focus in Light of Aerospace & Defense Q2 Earnings Boost
- Industrial Production At Highest Levels Since 2018
- Richmond Fed Manufacturing Activity Deteriorated Further In July
- Teledyne Stock: Baked-In Strong Military And Drone Tailwinds (NYSE:TDY)
- Is SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) a Strong ETF Right Now?
- Aerospace & Defense ETF (XAR) Hits New 52-Week High
- Producer Price Index: Wholesale Inflation Cooler Than Expected In June
Range quotidien
225.42 227.86
Range Annuel
137.09 227.86
- Clôture Précédente
- 227.18
- Ouverture
- 227.80
- Bid
- 226.60
- Ask
- 226.90
- Plus Bas
- 225.42
- Plus Haut
- 227.86
- Volume
- 243
- Changement quotidien
- -0.26%
- Changement Mensuel
- 5.19%
- Changement à 6 Mois
- 41.56%
- Changement Annuel
- 44.42%
20 septembre, samedi