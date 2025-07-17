CotationsSections
Devises / XAR
XAR: SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

226.60 USD 0.58 (0.26%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de XAR a changé de -0.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 225.42 et à un maximum de 227.86.

Suivez la dynamique SPDR S&P Aerospace & Defense ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
225.42 227.86
Range Annuel
137.09 227.86
Clôture Précédente
227.18
Ouverture
227.80
Bid
226.60
Ask
226.90
Plus Bas
225.42
Plus Haut
227.86
Volume
243
Changement quotidien
-0.26%
Changement Mensuel
5.19%
Changement à 6 Mois
41.56%
Changement Annuel
44.42%
