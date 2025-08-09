Dövizler / WM
WM: Waste Management Inc
216.47 USD 0.60 (0.28%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WM fiyatı bugün 0.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 216.00 ve Yüksek fiyatı olarak 217.66 aralığında işlem gördü.
Waste Management Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
WM haberleri
Günlük aralık
216.00 217.66
Yıllık aralık
199.69 242.57
- Önceki kapanış
- 215.87
- Açılış
- 216.84
- Satış
- 216.47
- Alış
- 216.77
- Düşük
- 216.00
- Yüksek
- 217.66
- Hacim
- 1.801 K
- Günlük değişim
- 0.28%
- Aylık değişim
- -4.39%
- 6 aylık değişim
- -6.65%
- Yıllık değişim
- 4.42%
21 Eylül, Pazar