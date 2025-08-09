FiyatlarBölümler
WM: Waste Management Inc

216.47 USD 0.60 (0.28%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WM fiyatı bugün 0.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 216.00 ve Yüksek fiyatı olarak 217.66 aralığında işlem gördü.

Waste Management Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
216.00 217.66
Yıllık aralık
199.69 242.57
Önceki kapanış
215.87
Açılış
216.84
Satış
216.47
Alış
216.77
Düşük
216.00
Yüksek
217.66
Hacim
1.801 K
Günlük değişim
0.28%
Aylık değişim
-4.39%
6 aylık değişim
-6.65%
Yıllık değişim
4.42%
