WM: Waste Management Inc
213.90 USD 2.28 (1.05%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WM за сегодня изменился на -1.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 213.72, а максимальная — 216.52.
Следите за динамикой Waste Management Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WM
Дневной диапазон
213.72 216.52
Годовой диапазон
199.69 242.57
- Предыдущее закрытие
- 216.18
- Open
- 216.52
- Bid
- 213.90
- Ask
- 214.20
- Low
- 213.72
- High
- 216.52
- Объем
- 2.656 K
- Дневное изменение
- -1.05%
- Месячное изменение
- -5.53%
- 6-месячное изменение
- -7.76%
- Годовое изменение
- 3.18%
