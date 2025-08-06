通貨 / WM
WM: Waste Management Inc
215.87 USD 0.26 (0.12%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WMの今日の為替レートは、0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり214.32の安値と216.96の高値で取引されました。
Waste Management Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
WM News
1日のレンジ
214.32 216.96
1年のレンジ
199.69 242.57
- 以前の終値
- 215.61
- 始値
- 214.75
- 買値
- 215.87
- 買値
- 216.17
- 安値
- 214.32
- 高値
- 216.96
- 出来高
- 1.557 K
- 1日の変化
- 0.12%
- 1ヶ月の変化
- -4.66%
- 6ヶ月の変化
- -6.91%
- 1年の変化
- 4.13%
