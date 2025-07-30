货币 / WM
WM: Waste Management Inc
215.66 USD 1.76 (0.82%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WM汇率已更改0.82%。当日，交易品种以低点214.18和高点215.82进行交易。
关注Waste Management Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
214.18 215.82
年范围
199.69 242.57
- 前一天收盘价
- 213.90
- 开盘价
- 214.20
- 卖价
- 215.66
- 买价
- 215.96
- 最低价
- 214.18
- 最高价
- 215.82
- 交易量
- 285
- 日变化
- 0.82%
- 月变化
- -4.75%
- 6个月变化
- -7.00%
- 年变化
- 4.03%
