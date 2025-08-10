CotationsSections
WM: Waste Management Inc

216.47 USD 0.60 (0.28%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de WM a changé de 0.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 216.00 et à un maximum de 217.66.

Suivez la dynamique Waste Management Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
216.00 217.66
Range Annuel
199.69 242.57
Clôture Précédente
215.87
Ouverture
216.84
Bid
216.47
Ask
216.77
Plus Bas
216.00
Plus Haut
217.66
Volume
1.801 K
Changement quotidien
0.28%
Changement Mensuel
-4.39%
Changement à 6 Mois
-6.65%
Changement Annuel
4.42%
