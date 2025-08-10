Devises / WM
WM: Waste Management Inc
216.47 USD 0.60 (0.28%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WM a changé de 0.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 216.00 et à un maximum de 217.66.
Suivez la dynamique Waste Management Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
WM Nouvelles
- Bloomberg Dividend Watchlist's 4 Ideal 'Safer' September Sizzlers
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 21
- Barclays initie la couverture de Waste Management avec une recommandation Surpondérer et un objectif de 272$
- 3 Top Stocks to Buy and Hold Forever
- Battle of Top Dividend Stocks: Waste Management vs. McDonald's
- Waste Management (WM) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- Erste Group dégrade la note de l’action Waste Management à "Conserver"
- Waste Management: A Strong Score but Mediocre Returns Ahead?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Waste Management approves $2.1 million retention award for senior executive
- 5 Ideal 'Safer' Dividend Buys From Bloomberg’s August Watch List
- WM declares quarterly dividend of $0.825 per share
- WM CFO Devina Rankin to retire after 23 years with company
- Waste Management Stock: An Overvalued Giant (Ratings Downgrade) (NYSE:WM)
- Bill Gates Leans Heavily On Warren Buffett's Playbook, Pumps More Into Berkshire — 67% Of His Foundation's Portfolio Sits In Just These 3 Stocks - Caterpillar (NYSE:CAT), Coupang (NYSE:CPNG)
- Billionaire Bill Gates Has 67% of His Foundation's $45 Billion Portfolio Invested in 3 Marvelous Stocks
Range quotidien
216.00 217.66
Range Annuel
199.69 242.57
- Clôture Précédente
- 215.87
- Ouverture
- 216.84
- Bid
- 216.47
- Ask
- 216.77
- Plus Bas
- 216.00
- Plus Haut
- 217.66
- Volume
- 1.801 K
- Changement quotidien
- 0.28%
- Changement Mensuel
- -4.39%
- Changement à 6 Mois
- -6.65%
- Changement Annuel
- 4.42%
20 septembre, samedi