WM: Waste Management Inc

215.87 USD 0.26 (0.12%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WM hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 214.32 bis zu einem Hoch von 216.96 gehandelt.

Verfolgen Sie die Waste Management Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
214.32 216.96
Jahresspanne
199.69 242.57
Vorheriger Schlusskurs
215.61
Eröffnung
214.75
Bid
215.87
Ask
216.17
Tief
214.32
Hoch
216.96
Volumen
1.557 K
Tagesänderung
0.12%
Monatsänderung
-4.66%
6-Monatsänderung
-6.91%
Jahresänderung
4.13%
