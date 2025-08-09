Währungen / WM
WM: Waste Management Inc
215.87 USD 0.26 (0.12%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WM hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 214.32 bis zu einem Hoch von 216.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die Waste Management Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
214.32 216.96
Jahresspanne
199.69 242.57
- Vorheriger Schlusskurs
- 215.61
- Eröffnung
- 214.75
- Bid
- 215.87
- Ask
- 216.17
- Tief
- 214.32
- Hoch
- 216.96
- Volumen
- 1.557 K
- Tagesänderung
- 0.12%
- Monatsänderung
- -4.66%
- 6-Monatsänderung
- -6.91%
- Jahresänderung
- 4.13%
