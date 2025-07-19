Dövizler / VDC
VDC: Vanguard Consumer Staples ETF
216.58 USD 1.12 (0.51%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VDC fiyatı bugün -0.51% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 216.58 ve Yüksek fiyatı olarak 217.84 aralığında işlem gördü.
Vanguard Consumer Staples ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VDC haberleri
Günlük aralık
216.58 217.84
Yıllık aralık
202.95 226.72
- Önceki kapanış
- 217.70
- Açılış
- 217.71
- Satış
- 216.58
- Alış
- 216.88
- Düşük
- 216.58
- Yüksek
- 217.84
- Hacim
- 147
- Günlük değişim
- -0.51%
- Aylık değişim
- -1.36%
- 6 aylık değişim
- -0.95%
- Yıllık değişim
- -0.70%
21 Eylül, Pazar