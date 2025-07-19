FiyatlarBölümler
VDC: Vanguard Consumer Staples ETF

216.58 USD 1.12 (0.51%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VDC fiyatı bugün -0.51% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 216.58 ve Yüksek fiyatı olarak 217.84 aralığında işlem gördü.

Vanguard Consumer Staples ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
216.58 217.84
Yıllık aralık
202.95 226.72
Önceki kapanış
217.70
Açılış
217.71
Satış
216.58
Alış
216.88
Düşük
216.58
Yüksek
217.84
Hacim
147
Günlük değişim
-0.51%
Aylık değişim
-1.36%
6 aylık değişim
-0.95%
Yıllık değişim
-0.70%
21 Eylül, Pazar