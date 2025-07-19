Валюты / VDC
VDC: Vanguard Consumer Staples ETF
218.13 USD 0.81 (0.37%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VDC за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 217.01, а максимальная — 218.37.
Следите за динамикой Vanguard Consumer Staples ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
217.01 218.37
Годовой диапазон
202.95 226.72
- Предыдущее закрытие
- 217.32
- Open
- 217.82
- Bid
- 218.13
- Ask
- 218.43
- Low
- 217.01
- High
- 218.37
- Объем
- 117
- Дневное изменение
- 0.37%
- Месячное изменение
- -0.66%
- 6-месячное изменение
- -0.24%
- Годовое изменение
- 0.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.