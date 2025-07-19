КотировкиРазделы
Валюты / VDC
Назад в Рынок акций США

VDC: Vanguard Consumer Staples ETF

218.13 USD 0.81 (0.37%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VDC за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 217.01, а максимальная — 218.37.

Следите за динамикой Vanguard Consumer Staples ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости VDC

Дневной диапазон
217.01 218.37
Годовой диапазон
202.95 226.72
Предыдущее закрытие
217.32
Open
217.82
Bid
218.13
Ask
218.43
Low
217.01
High
218.37
Объем
117
Дневное изменение
0.37%
Месячное изменение
-0.66%
6-месячное изменение
-0.24%
Годовое изменение
0.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.