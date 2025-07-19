CotationsSections
Devises / VDC
Retour à Actions

VDC: Vanguard Consumer Staples ETF

216.58 USD 1.12 (0.51%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VDC a changé de -0.51% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 216.58 et à un maximum de 217.84.

Suivez la dynamique Vanguard Consumer Staples ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VDC Nouvelles

Range quotidien
216.58 217.84
Range Annuel
202.95 226.72
Clôture Précédente
217.70
Ouverture
217.71
Bid
216.58
Ask
216.88
Plus Bas
216.58
Plus Haut
217.84
Volume
147
Changement quotidien
-0.51%
Changement Mensuel
-1.36%
Changement à 6 Mois
-0.95%
Changement Annuel
-0.70%
20 septembre, samedi