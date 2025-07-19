Devises / VDC
VDC: Vanguard Consumer Staples ETF
216.58 USD 1.12 (0.51%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VDC a changé de -0.51% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 216.58 et à un maximum de 217.84.
Suivez la dynamique Vanguard Consumer Staples ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
216.58 217.84
Range Annuel
202.95 226.72
- Clôture Précédente
- 217.70
- Ouverture
- 217.71
- Bid
- 216.58
- Ask
- 216.88
- Plus Bas
- 216.58
- Plus Haut
- 217.84
- Volume
- 147
- Changement quotidien
- -0.51%
- Changement Mensuel
- -1.36%
- Changement à 6 Mois
- -0.95%
- Changement Annuel
- -0.70%
20 septembre, samedi