통화 / VDC
VDC: Vanguard Consumer Staples ETF
216.58 USD 1.12 (0.51%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VDC 환율이 오늘 -0.51%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 216.58이고 고가는 217.84이었습니다.
Vanguard Consumer Staples ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
216.58 217.84
년간 변동
202.95 226.72
- 이전 종가
- 217.70
- 시가
- 217.71
- Bid
- 216.58
- Ask
- 216.88
- 저가
- 216.58
- 고가
- 217.84
- 볼륨
- 147
- 일일 변동
- -0.51%
- 월 변동
- -1.36%
- 6개월 변동
- -0.95%
- 년간 변동율
- -0.70%
20 9월, 토요일