KurseKategorien
Währungen / VDC
Zurück zum Aktien

VDC: Vanguard Consumer Staples ETF

216.58 USD 1.12 (0.51%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VDC hat sich für heute um -0.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 216.58 bis zu einem Hoch von 217.84 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vanguard Consumer Staples ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VDC News

Tagesspanne
216.58 217.84
Jahresspanne
202.95 226.72
Vorheriger Schlusskurs
217.70
Eröffnung
217.71
Bid
216.58
Ask
216.88
Tief
216.58
Hoch
217.84
Volumen
147
Tagesänderung
-0.51%
Monatsänderung
-1.36%
6-Monatsänderung
-0.95%
Jahresänderung
-0.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K