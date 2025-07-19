Währungen / VDC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VDC: Vanguard Consumer Staples ETF
216.58 USD 1.12 (0.51%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VDC hat sich für heute um -0.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 216.58 bis zu einem Hoch von 217.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vanguard Consumer Staples ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VDC News
- Retail Sales Up 0.6% In August, Higher Than Expected
- Markets Up but Defensive ETFs Are Still a Wise Choice
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- VHT: A Popular Choice For Investing In U.S. Health Care Stocks (NYSEARCA:VHT)
- September Effect and ETFs: What Lies Ahead for Investors?
- Here's Why It's Time to Revisit Consumer Staples ETFs
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Income Investors: Don’t Stretch For Equity Yield
- U.S. Inflation Trends And Consumer Behavior
- Diversify With ETFs and Stay Ahead in Volatile Markets
- Consumer Staples ETF (VDC) Hits New 52-Week High
- Q2 2025 U.S. Retail Scorecard – Update August 20, 2025
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Unstapled: Size Does Not Equal Safety
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- Consumer Health In The Spotlight Ahead Of Key Retail Earnings Reports
- Real Retail Sales Continue To Run
- Retail Sales Up 0.5% In July, Slightly Lower Than Expected
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Q2 2025 U.S. Retail Preview: Retailers Shift Supply Chains Amid Tariff Pressures
- VDC: A Balance Of Stability And Growth (NYSEARCA:VDC)
- Should You Invest in the Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)?
- Should You Invest in the Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS)?
- Markets Weekly Outlook: July PMI Week, NZ Inflation And ECB's Rate Decision
Tagesspanne
216.58 217.84
Jahresspanne
202.95 226.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 217.70
- Eröffnung
- 217.71
- Bid
- 216.58
- Ask
- 216.88
- Tief
- 216.58
- Hoch
- 217.84
- Volumen
- 147
- Tagesänderung
- -0.51%
- Monatsänderung
- -1.36%
- 6-Monatsänderung
- -0.95%
- Jahresänderung
- -0.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K