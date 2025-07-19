通貨 / VDC
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
VDC: Vanguard Consumer Staples ETF
217.70 USD 1.75 (0.80%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VDCの今日の為替レートは、-0.80%変化しました。日中、通貨は1あたり217.48の安値と218.79の高値で取引されました。
Vanguard Consumer Staples ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VDC News
- Retail Sales Up 0.6% In August, Higher Than Expected
- Markets Up but Defensive ETFs Are Still a Wise Choice
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- VHT: A Popular Choice For Investing In U.S. Health Care Stocks (NYSEARCA:VHT)
- September Effect and ETFs: What Lies Ahead for Investors?
- Here's Why It's Time to Revisit Consumer Staples ETFs
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Income Investors: Don’t Stretch For Equity Yield
- U.S. Inflation Trends And Consumer Behavior
- Diversify With ETFs and Stay Ahead in Volatile Markets
- Consumer Staples ETF (VDC) Hits New 52-Week High
- Q2 2025 U.S. Retail Scorecard – Update August 20, 2025
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Unstapled: Size Does Not Equal Safety
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- Consumer Health In The Spotlight Ahead Of Key Retail Earnings Reports
- Real Retail Sales Continue To Run
- Retail Sales Up 0.5% In July, Slightly Lower Than Expected
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Q2 2025 U.S. Retail Preview: Retailers Shift Supply Chains Amid Tariff Pressures
- VDC: A Balance Of Stability And Growth (NYSEARCA:VDC)
- Should You Invest in the Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)?
- Should You Invest in the Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS)?
- Markets Weekly Outlook: July PMI Week, NZ Inflation And ECB's Rate Decision
1日のレンジ
217.48 218.79
1年のレンジ
202.95 226.72
- 以前の終値
- 219.45
- 始値
- 218.06
- 買値
- 217.70
- 買値
- 218.00
- 安値
- 217.48
- 高値
- 218.79
- 出来高
- 262
- 1日の変化
- -0.80%
- 1ヶ月の変化
- -0.85%
- 6ヶ月の変化
- -0.44%
- 1年の変化
- -0.19%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K