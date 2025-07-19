クォートセクション
通貨 / VDC
VDC: Vanguard Consumer Staples ETF

217.70 USD 1.75 (0.80%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VDCの今日の為替レートは、-0.80%変化しました。日中、通貨は1あたり217.48の安値と218.79の高値で取引されました。

Vanguard Consumer Staples ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
217.48 218.79
1年のレンジ
202.95 226.72
以前の終値
219.45
始値
218.06
買値
217.70
買値
218.00
安値
217.48
高値
218.79
出来高
262
1日の変化
-0.80%
1ヶ月の変化
-0.85%
6ヶ月の変化
-0.44%
1年の変化
-0.19%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K