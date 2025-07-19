货币 / VDC
VDC: Vanguard Consumer Staples ETF
219.45 USD 1.32 (0.61%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VDC汇率已更改0.61%。当日，交易品种以低点219.09和高点220.73进行交易。
关注Vanguard Consumer Staples ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
219.09 220.73
年范围
202.95 226.72
- 前一天收盘价
- 218.13
- 开盘价
- 219.09
- 卖价
- 219.45
- 买价
- 219.75
- 最低价
- 219.09
- 最高价
- 220.73
- 交易量
- 155
- 日变化
- 0.61%
- 月变化
- -0.05%
- 6个月变化
- 0.36%
- 年变化
- 0.61%
