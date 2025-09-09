FiyatlarBölümler
SBUX: Starbucks Corporation

84.56 USD 1.14 (1.37%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SBUX fiyatı bugün 1.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 83.38 ve Yüksek fiyatı olarak 85.22 aralığında işlem gördü.

Starbucks Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
83.38 85.22
Yıllık aralık
75.50 117.46
Önceki kapanış
83.42
Açılış
84.13
Satış
84.56
Alış
84.86
Düşük
83.38
Yüksek
85.22
Hacim
23.433 K
Günlük değişim
1.37%
Aylık değişim
-3.73%
6 aylık değişim
-13.63%
Yıllık değişim
-13.25%
