Dövizler / SBUX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SBUX: Starbucks Corporation
84.56 USD 1.14 (1.37%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SBUX fiyatı bugün 1.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 83.38 ve Yüksek fiyatı olarak 85.22 aralığında işlem gördü.
Starbucks Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SBUX haberleri
- Bad news for coffee drinkers: The record-high prices you’re paying will go even higher when tariffs take their toll
- Chipotle's Rewards Engine Gains Traction: Can It Drive Traffic?
- McDonald's faces a huge new rival
- Is Dutch Bros Positioned to Benefit From Rising Coffee Demand?
- “I Won’t Be the Punchline” Starbucks Stock (NASDAQ:SBUX) Slips as Political Naming Issues Bite Back - TipRanks.com
- You Can Beat The Market - By Breaking Some Rules
- Struggling NextEra Energy Makes A Good Candidate For This Bearish Option Trade
- Inflation Expectations, Tech Valuations, Healthcare Opportunities
- VCR: Consumer Discretionary Dashboard For September (NYSEARCA:VCR)
- Starbucks (SBUX) Gains As Market Dips: What You Should Know
- Chipotle vs. Starbucks: Which Restaurant Titan Can Rebound Stronger?
- Black Rock Coffee Bar (NASDAQ:BRCB): Too Hot For My Taste
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Why New IPO Black Rock Coffee Bar Could Be A GARP Opportunity (NASDAQ:BRCB)
- Starbucks Doesn't Excite Me Like It Used To (Downgrade) (NASDAQ:SBUX)
- What Sandy Koufax’s Perfect Game Taught Me About Investing
- 2 Growth Stocks Down 20% or More to Buy Right Now
- Starbucks Corporation (SBUX) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Carlyle, EQT among final bidders for Starbucks China stake - report
- Starbucks Teams With AI Startup NomadGo To Automate Counting In 11,000 Stores — CTO Says Goodbye To Manual Tallies Forever - Microsoft (NASDAQ:MSFT), Starbucks (NASDAQ:SBUX)
- Carlyle, EQT, HongShan, among final bidders for Starbucks China, sources say
- Tracking Saudi Sovereign Wealth Fund’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- “Six Ingredients and Two Blenders”: Starbucks Stock (NASDAQ:SBUX) Slips With Green Apron Contradictions Emerging - TipRanks.com
- “Ahead of Schedule”: Starbucks Stock (NASDAQ:SBUX) Slips as Turnaround Project Picks Up the Pace - TipRanks.com
Günlük aralık
83.38 85.22
Yıllık aralık
75.50 117.46
- Önceki kapanış
- 83.42
- Açılış
- 84.13
- Satış
- 84.56
- Alış
- 84.86
- Düşük
- 83.38
- Yüksek
- 85.22
- Hacim
- 23.433 K
- Günlük değişim
- 1.37%
- Aylık değişim
- -3.73%
- 6 aylık değişim
- -13.63%
- Yıllık değişim
- -13.25%
21 Eylül, Pazar