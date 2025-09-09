통화 / SBUX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SBUX: Starbucks Corporation
84.56 USD 1.14 (1.37%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SBUX 환율이 오늘 1.37%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 83.38이고 고가는 85.22이었습니다.
Starbucks Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SBUX News
- Chipotle's Rewards Engine Gains Traction: Can It Drive Traffic?
- McDonald's faces a huge new rival
- Is Dutch Bros Positioned to Benefit From Rising Coffee Demand?
- “I Won’t Be the Punchline” Starbucks Stock (NASDAQ:SBUX) Slips as Political Naming Issues Bite Back - TipRanks.com
- You Can Beat The Market - By Breaking Some Rules
- Struggling NextEra Energy Makes A Good Candidate For This Bearish Option Trade
- Inflation Expectations, Tech Valuations, Healthcare Opportunities
- VCR: Consumer Discretionary Dashboard For September (NYSEARCA:VCR)
- Starbucks (SBUX) Gains As Market Dips: What You Should Know
- Chipotle vs. Starbucks: Which Restaurant Titan Can Rebound Stronger?
- 커피값 인상, 원두 때문?…소비자단체 VS 업계 ‘정면 충돌’
- Black Rock Coffee Bar (NASDAQ:BRCB): Too Hot For My Taste
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Why New IPO Black Rock Coffee Bar Could Be A GARP Opportunity (NASDAQ:BRCB)
- Starbucks Doesn't Excite Me Like It Used To (Downgrade) (NASDAQ:SBUX)
- What Sandy Koufax’s Perfect Game Taught Me About Investing
- 2 Growth Stocks Down 20% or More to Buy Right Now
- Starbucks Corporation (SBUX) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Carlyle, EQT among final bidders for Starbucks China stake - report
- Starbucks Teams With AI Startup NomadGo To Automate Counting In 11,000 Stores — CTO Says Goodbye To Manual Tallies Forever - Microsoft (NASDAQ:MSFT), Starbucks (NASDAQ:SBUX)
- Carlyle, EQT, HongShan, among final bidders for Starbucks China, sources say
- Tracking Saudi Sovereign Wealth Fund’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- “Six Ingredients and Two Blenders”: Starbucks Stock (NASDAQ:SBUX) Slips With Green Apron Contradictions Emerging - TipRanks.com
- “Ahead of Schedule”: Starbucks Stock (NASDAQ:SBUX) Slips as Turnaround Project Picks Up the Pace - TipRanks.com
일일 변동 비율
83.38 85.22
년간 변동
75.50 117.46
- 이전 종가
- 83.42
- 시가
- 84.13
- Bid
- 84.56
- Ask
- 84.86
- 저가
- 83.38
- 고가
- 85.22
- 볼륨
- 23.433 K
- 일일 변동
- 1.37%
- 월 변동
- -3.73%
- 6개월 변동
- -13.63%
- 년간 변동율
- -13.25%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K