Moedas / SBUX
SBUX: Starbucks Corporation
83.22 USD 1.15 (1.36%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SBUX para hoje mudou para -1.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 82.98 e o mais alto foi 84.86.
Veja a dinâmica do par de moedas Starbucks Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
82.98 84.86
Faixa anual
75.50 117.46
- Fechamento anterior
- 84.37
- Open
- 84.44
- Bid
- 83.22
- Ask
- 83.52
- Low
- 82.98
- High
- 84.86
- Volume
- 15.217 K
- Mudança diária
- -1.36%
- Mudança mensal
- -5.26%
- Mudança de 6 meses
- -14.99%
- Mudança anual
- -14.62%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh