Валюты / SBUX
SBUX: Starbucks Corporation
84.37 USD 1.69 (2.04%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SBUX за сегодня изменился на 2.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 83.00, а максимальная — 84.73.
Следите за динамикой Starbucks Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SBUX
- Starbucks (SBUX) Gains As Market Dips: What You Should Know
- Chipotle vs. Starbucks: Which Restaurant Titan Can Rebound Stronger?
- Кофе у рекордных уровней из‑за угрозы для урожая в Бразилии
- Black Rock Coffee Bar (NASDAQ:BRCB): Too Hot For My Taste
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Why New IPO Black Rock Coffee Bar Could Be A GARP Opportunity (NASDAQ:BRCB)
- Starbucks Doesn't Excite Me Like It Used To (Downgrade) (NASDAQ:SBUX)
- What Sandy Koufax’s Perfect Game Taught Me About Investing
- 2 Growth Stocks Down 20% or More to Buy Right Now
- Starbucks Corporation (SBUX) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Carlyle, EQT among final bidders for Starbucks China stake - report
- Starbucks Teams With AI Startup NomadGo To Automate Counting In 11,000 Stores — CTO Says Goodbye To Manual Tallies Forever - Microsoft (NASDAQ:MSFT), Starbucks (NASDAQ:SBUX)
- Carlyle, EQT, HongShan, among final bidders for Starbucks China, sources say
- Tracking Saudi Sovereign Wealth Fund’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- “Six Ingredients and Two Blenders”: Starbucks Stock (NASDAQ:SBUX) Slips With Green Apron Contradictions Emerging - TipRanks.com
- “Ahead of Schedule”: Starbucks Stock (NASDAQ:SBUX) Slips as Turnaround Project Picks Up the Pace - TipRanks.com
- Кофе подорожал до максимума 2011 года из-за опасений по поводу поставок
- 8 CEOs Make Big Bucks Even As Their Investors Lose Their Shirts
- Starbucks (SBUX) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- “Abused Verbally”: Starbucks Stock (NASDAQ:SBUX) Slides on New Barista Complaints - TipRanks.com
- Dutch Bros' Traffic and Ticket Growth, Sustainable or Short-Lived?
- Starbucks (SBUX): Sharp Profit Declines As Consumers Look Elsewhere For Our Daily Fix
- Starbucks: Still Long Way To Go To Justify Valuation (NASDAQ:SBUX)
- “Immersive, Inclusive, and Deeply Human”: Starbucks Stock (NASDAQ:SBUX) Slides on Tonal Mismatch - TipRanks.com
Дневной диапазон
83.00 84.73
Годовой диапазон
75.50 117.46
- Предыдущее закрытие
- 82.68
- Open
- 83.00
- Bid
- 84.37
- Ask
- 84.67
- Low
- 83.00
- High
- 84.73
- Объем
- 22.918 K
- Дневное изменение
- 2.04%
- Месячное изменение
- -3.95%
- 6-месячное изменение
- -13.82%
- Годовое изменение
- -13.44%
