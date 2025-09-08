Divisas / SBUX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SBUX: Starbucks Corporation
83.22 USD 1.15 (1.36%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SBUX de hoy ha cambiado un -1.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 82.98, mientras que el máximo ha alcanzado 84.86.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Starbucks Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SBUX News
- Struggling NextEra Energy Makes A Good Candidate For This Bearish Option Trade
- Inflation Expectations, Tech Valuations, Healthcare Opportunities
- VCR: Consumer Discretionary Dashboard For September (NYSEARCA:VCR)
- Starbucks (SBUX) Gains As Market Dips: What You Should Know
- Chipotle vs. Starbucks: Which Restaurant Titan Can Rebound Stronger?
- Black Rock Coffee Bar (NASDAQ:BRCB): Too Hot For My Taste
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Why New IPO Black Rock Coffee Bar Could Be A GARP Opportunity (NASDAQ:BRCB)
- Starbucks Doesn't Excite Me Like It Used To (Downgrade) (NASDAQ:SBUX)
- What Sandy Koufax’s Perfect Game Taught Me About Investing
- 2 Growth Stocks Down 20% or More to Buy Right Now
- Starbucks Corporation (SBUX) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Carlyle, EQT entre los finalistas para la participación de Starbucks en China - informe
- Carlyle, EQT among final bidders for Starbucks China stake - report
- Starbucks Teams With AI Startup NomadGo To Automate Counting In 11,000 Stores — CTO Says Goodbye To Manual Tallies Forever - Microsoft (NASDAQ:MSFT), Starbucks (NASDAQ:SBUX)
- Carlyle, EQT, HongShan, among final bidders for Starbucks China, sources say
- Tracking Saudi Sovereign Wealth Fund’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- “Six Ingredients and Two Blenders”: Starbucks Stock (NASDAQ:SBUX) Slips With Green Apron Contradictions Emerging - TipRanks.com
- “Ahead of Schedule”: Starbucks Stock (NASDAQ:SBUX) Slips as Turnaround Project Picks Up the Pace - TipRanks.com
- 8 CEOs Make Big Bucks Even As Their Investors Lose Their Shirts
- Starbucks (SBUX) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- “Abused Verbally”: Starbucks Stock (NASDAQ:SBUX) Slides on New Barista Complaints - TipRanks.com
- Dutch Bros' Traffic and Ticket Growth, Sustainable or Short-Lived?
- Starbucks (SBUX): Sharp Profit Declines As Consumers Look Elsewhere For Our Daily Fix
Rango diario
82.98 84.86
Rango anual
75.50 117.46
- Cierres anteriores
- 84.37
- Open
- 84.44
- Bid
- 83.22
- Ask
- 83.52
- Low
- 82.98
- High
- 84.86
- Volumen
- 15.217 K
- Cambio diario
- -1.36%
- Cambio mensual
- -5.26%
- Cambio a 6 meses
- -14.99%
- Cambio anual
- -14.62%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B