SBUX: Starbucks Corporation

83.42 USD 0.20 (0.24%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SBUX hat sich für heute um 0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 82.64 bis zu einem Hoch von 83.60 gehandelt.

Verfolgen Sie die Starbucks Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
82.64 83.60
Jahresspanne
75.50 117.46
Vorheriger Schlusskurs
83.22
Eröffnung
83.14
Bid
83.42
Ask
83.72
Tief
82.64
Hoch
83.60
Volumen
16.381 K
Tagesänderung
0.24%
Monatsänderung
-5.03%
6-Monatsänderung
-14.79%
Jahresänderung
-14.41%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K