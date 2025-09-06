货币 / SBUX
SBUX: Starbucks Corporation
84.18 USD 0.19 (0.23%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SBUX汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点84.18和高点84.18进行交易。
关注Starbucks Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
84.18 84.18
年范围
75.50 117.46
- 前一天收盘价
- 84.37
- 开盘价
- 84.18
- 卖价
- 84.18
- 买价
- 84.48
- 最低价
- 84.18
- 最高价
- 84.18
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.23%
- 月变化
- -4.17%
- 6个月变化
- -14.01%
- 年变化
- -13.63%
