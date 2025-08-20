Dövizler / MT
MT: Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW
35.32 USD 0.55 (1.58%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MT fiyatı bugün 1.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.14 ve Yüksek fiyatı olarak 35.56 aralığında işlem gördü.
Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
MT haberleri
Günlük aralık
35.14 35.56
Yıllık aralık
21.59 35.56
- Önceki kapanış
- 34.77
- Açılış
- 35.30
- Satış
- 35.32
- Alış
- 35.62
- Düşük
- 35.14
- Yüksek
- 35.56
- Hacim
- 1.870 K
- Günlük değişim
- 1.58%
- Aylık değişim
- 9.62%
- 6 aylık değişim
- 21.50%
- Yıllık değişim
- 34.65%
21 Eylül, Pazar