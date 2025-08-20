FiyatlarBölümler
MT: Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW

35.32 USD 0.55 (1.58%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MT fiyatı bugün 1.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.14 ve Yüksek fiyatı olarak 35.56 aralığında işlem gördü.

Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
35.14 35.56
Yıllık aralık
21.59 35.56
Önceki kapanış
34.77
Açılış
35.30
Satış
35.32
Alış
35.62
Düşük
35.14
Yüksek
35.56
Hacim
1.870 K
Günlük değişim
1.58%
Aylık değişim
9.62%
6 aylık değişim
21.50%
Yıllık değişim
34.65%
21 Eylül, Pazar