Divisas / MT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MT: Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW
34.43 USD 0.35 (1.01%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MT de hoy ha cambiado un -1.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 34.15, mientras que el máximo ha alcanzado 34.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MT News
- Morgan Stanley eleva objetivos para acereras ante cambio clave en política de UE
- Morgan Stanley eleva objetivos para acciones siderúrgicas ante cambio crucial en la UE
- Morgan Stanley hikes steel stock targets ahead of crucial EU policy shift
- El IBEX se muestra casi plano, sube el 0,02 %, atento a recorte de tipos por la Fed
- La Bolsa española sube moderadamente tras la apertura, el 0,18 %, pendiente de la Fed
- La Bolsa española baja el 0,74 % tras la apertura y pierde los 15.300 puntos
- El IBEX sube un 0,60 % y alcanza los 15.400 puntos, con Indra y Puig a la cabeza
- El IBEX baja el 0,17 % tras la apertura y se aleja de los 15.300 puntos
- Cleveland-Cliffs Stock Sees Relative Strength Rating Climb Higher
- ArcelorMittal Invests in Electrified Thermal to Drive Decarbonization
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.68%
- El IBEX 35 mantiene su composición en la reunión ordinaria de su Comité Asesor Técnico
- ArcelorMittal talks to sell South African unit stall over valuation - report
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.50%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.44%
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.31%
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 1.59%
- Iron Mountain Q2: Record High Revenues, Continued Growth Momentum (IRM)
- Spain stocks higher at close of trade; IBEX 35 up 0.70%
- Cleveland-Cliffs, Beyond The EPS (NYSE:CLF)
- Spain stocks lower at close of trade; IBEX 35 down 0.04%
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 0.44%
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.14%
Rango diario
34.15 34.90
Rango anual
21.59 35.12
- Cierres anteriores
- 34.78
- Open
- 34.26
- Bid
- 34.43
- Ask
- 34.73
- Low
- 34.15
- High
- 34.90
- Volumen
- 1.148 K
- Cambio diario
- -1.01%
- Cambio mensual
- 6.86%
- Cambio a 6 meses
- 18.44%
- Cambio anual
- 31.26%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B