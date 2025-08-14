货币 / MT
MT: Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW
34.78 USD 0.25 (0.71%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MT汇率已更改-0.71%。当日，交易品种以低点34.67和高点35.07进行交易。
关注Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MT新闻
日范围
34.67 35.07
年范围
21.59 35.12
- 前一天收盘价
- 35.03
- 开盘价
- 34.82
- 卖价
- 34.78
- 买价
- 35.08
- 最低价
- 34.67
- 最高价
- 35.07
- 交易量
- 1.549 K
- 日变化
- -0.71%
- 月变化
- 7.95%
- 6个月变化
- 19.64%
- 年变化
- 32.60%
