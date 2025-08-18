クォートセクション
通貨 / MT
株に戻る

MT: Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW

34.77 USD 0.34 (0.99%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MTの今日の為替レートは、0.99%変化しました。日中、通貨は1あたり34.70の安値と35.03の高値で取引されました。

Arcelor Mittal NY Registry Shares NEWダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MT News

1日のレンジ
34.70 35.03
1年のレンジ
21.59 35.12
以前の終値
34.43
始値
34.96
買値
34.77
買値
35.07
安値
34.70
高値
35.03
出来高
2.220 K
1日の変化
0.99%
1ヶ月の変化
7.91%
6ヶ月の変化
19.61%
1年の変化
32.56%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K