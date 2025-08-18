通貨 / MT
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MT: Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW
34.77 USD 0.34 (0.99%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MTの今日の為替レートは、0.99%変化しました。日中、通貨は1あたり34.70の安値と35.03の高値で取引されました。
Arcelor Mittal NY Registry Shares NEWダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MT News
- モルガン・スタンレー、重要なEU政策転換を前に鉄鋼株の目標価格を引き上げ
- Morgan Stanley hikes steel stock targets ahead of crucial EU policy shift
- Cleveland-Cliffs Stock Sees Relative Strength Rating Climb Higher
- ArcelorMittal Invests in Electrified Thermal to Drive Decarbonization
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.68%
- ArcelorMittal talks to sell South African unit stall over valuation - report
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.50%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.44%
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.31%
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 1.59%
- Iron Mountain Q2: Record High Revenues, Continued Growth Momentum (IRM)
- Spain stocks higher at close of trade; IBEX 35 up 0.70%
- Cleveland-Cliffs, Beyond The EPS (NYSE:CLF)
- Spain stocks lower at close of trade; IBEX 35 down 0.04%
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 0.44%
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.14%
- Earnings call transcript: ArcelorMittal Q2 2025 beats earnings expectations, stock dips
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.76%
- Why ArcelorMittal (MT) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.56%
- Here's Why ArcelorMittal (MT) is a Strong Value Stock
- ArcelorMittal stock hits 52-week high at 35.03 USD
- Steelmaker ArcelorMittal reports explosion at Mexico plant, none injured
1日のレンジ
34.70 35.03
1年のレンジ
21.59 35.12
- 以前の終値
- 34.43
- 始値
- 34.96
- 買値
- 34.77
- 買値
- 35.07
- 安値
- 34.70
- 高値
- 35.03
- 出来高
- 2.220 K
- 1日の変化
- 0.99%
- 1ヶ月の変化
- 7.91%
- 6ヶ月の変化
- 19.61%
- 1年の変化
- 32.56%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K