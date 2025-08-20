QuotazioniSezioni
MT: Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW

35.32 USD 0.55 (1.58%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MT ha avuto una variazione del 1.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.14 e ad un massimo di 35.56.

Segui le dinamiche di Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
35.14 35.56
Intervallo Annuale
21.59 35.56
Chiusura Precedente
34.77
Apertura
35.30
Bid
35.32
Ask
35.62
Minimo
35.14
Massimo
35.56
Volume
1.870 K
Variazione giornaliera
1.58%
Variazione Mensile
9.62%
Variazione Semestrale
21.50%
Variazione Annuale
34.65%
20 settembre, sabato