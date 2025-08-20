Valute / MT
MT: Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW
35.32 USD 0.55 (1.58%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MT ha avuto una variazione del 1.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.14 e ad un massimo di 35.56.
Segui le dinamiche di Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MT News
Intervallo Giornaliero
35.14 35.56
Intervallo Annuale
21.59 35.56
- Chiusura Precedente
- 34.77
- Apertura
- 35.30
- Bid
- 35.32
- Ask
- 35.62
- Minimo
- 35.14
- Massimo
- 35.56
- Volume
- 1.870 K
- Variazione giornaliera
- 1.58%
- Variazione Mensile
- 9.62%
- Variazione Semestrale
- 21.50%
- Variazione Annuale
- 34.65%
20 settembre, sabato