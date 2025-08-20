CotationsSections
Devises / MT
MT: Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW

35.32 USD 0.55 (1.58%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MT a changé de 1.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.14 et à un maximum de 35.56.

Suivez la dynamique Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
35.14 35.56
Range Annuel
21.59 35.56
Clôture Précédente
34.77
Ouverture
35.30
Bid
35.32
Ask
35.62
Plus Bas
35.14
Plus Haut
35.56
Volume
1.870 K
Changement quotidien
1.58%
Changement Mensuel
9.62%
Changement à 6 Mois
21.50%
Changement Annuel
34.65%
