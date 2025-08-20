Devises / MT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MT: Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW
35.32 USD 0.55 (1.58%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MT a changé de 1.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.14 et à un maximum de 35.56.
Suivez la dynamique Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MT Nouvelles
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.36%
- ArcelorMittal stock hits 52-week high at 35.32 USD
- Une réduction de 50% des quotas d’importation d’acier dans l’UE suffira-t-elle?
- Will a 50% EU steel import quota cut be enough to lift utilisation rates?
- Morgan Stanley relève ses objectifs pour les sidérurgistes avant un changement politique crucial de l’UE
- Morgan Stanley hikes steel stock targets ahead of crucial EU policy shift
- Cleveland-Cliffs Stock Sees Relative Strength Rating Climb Higher
- ArcelorMittal Invests in Electrified Thermal to Drive Decarbonization
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.68%
- ArcelorMittal talks to sell South African unit stall over valuation - report
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.50%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.44%
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.31%
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 1.59%
- Iron Mountain Q2: Record High Revenues, Continued Growth Momentum (IRM)
- Spain stocks higher at close of trade; IBEX 35 up 0.70%
- Cleveland-Cliffs, Beyond The EPS (NYSE:CLF)
- Spain stocks lower at close of trade; IBEX 35 down 0.04%
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 0.44%
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.14%
- Earnings call transcript: ArcelorMittal Q2 2025 beats earnings expectations, stock dips
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.76%
- Why ArcelorMittal (MT) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
Range quotidien
35.14 35.56
Range Annuel
21.59 35.56
- Clôture Précédente
- 34.77
- Ouverture
- 35.30
- Bid
- 35.32
- Ask
- 35.62
- Plus Bas
- 35.14
- Plus Haut
- 35.56
- Volume
- 1.870 K
- Changement quotidien
- 1.58%
- Changement Mensuel
- 9.62%
- Changement à 6 Mois
- 21.50%
- Changement Annuel
- 34.65%
20 septembre, samedi