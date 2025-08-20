통화 / MT
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MT: Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW
35.32 USD 0.55 (1.58%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MT 환율이 오늘 1.58%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 35.14이고 고가는 35.56이었습니다.
Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MT News
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.36%
- ArcelorMittal stock hits 52-week high at 35.32 USD
- EU 철강 수입 쿼터 50% 삭감, 가동률 향상에 충분할까?
- Will a 50% EU steel import quota cut be enough to lift utilisation rates?
- 아르셀로미탈(MT.NA) 안정적 이익 창출과 생산 능력 확대 긍정적
- 모건 스탠리, EU 정책 변화 앞두고 철강주 목표가 상향 조정
- Morgan Stanley hikes steel stock targets ahead of crucial EU policy shift
- Cleveland-Cliffs Stock Sees Relative Strength Rating Climb Higher
- ArcelorMittal Invests in Electrified Thermal to Drive Decarbonization
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.68%
- ArcelorMittal talks to sell South African unit stall over valuation - report
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.50%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.44%
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.31%
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 1.59%
- Iron Mountain Q2: Record High Revenues, Continued Growth Momentum (IRM)
- Spain stocks higher at close of trade; IBEX 35 up 0.70%
- Cleveland-Cliffs, Beyond The EPS (NYSE:CLF)
- Spain stocks lower at close of trade; IBEX 35 down 0.04%
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 0.44%
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.14%
- Earnings call transcript: ArcelorMittal Q2 2025 beats earnings expectations, stock dips
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.76%
일일 변동 비율
35.14 35.56
년간 변동
21.59 35.56
- 이전 종가
- 34.77
- 시가
- 35.30
- Bid
- 35.32
- Ask
- 35.62
- 저가
- 35.14
- 고가
- 35.56
- 볼륨
- 1.870 K
- 일일 변동
- 1.58%
- 월 변동
- 9.62%
- 6개월 변동
- 21.50%
- 년간 변동율
- 34.65%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K