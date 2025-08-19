KurseKategorien
MT: Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW

34.77 USD 0.34 (0.99%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MT hat sich für heute um 0.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.70 bis zu einem Hoch von 35.03 gehandelt.

Verfolgen Sie die Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
34.70 35.03
Jahresspanne
21.59 35.12
Vorheriger Schlusskurs
34.43
Eröffnung
34.96
Bid
34.77
Ask
35.07
Tief
34.70
Hoch
35.03
Volumen
2.220 K
Tagesänderung
0.99%
Monatsänderung
7.91%
6-Monatsänderung
19.61%
Jahresänderung
32.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K