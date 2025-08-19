Währungen / MT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MT: Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW
34.77 USD 0.34 (0.99%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MT hat sich für heute um 0.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.70 bis zu einem Hoch von 35.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MT News
- Will a 50% EU steel import quota cut be enough to lift utilisation rates?
- Morgan Stanley hikes steel stock targets ahead of crucial EU policy shift
- ’Unser Stahl geht baden’: Stahlarbeiter springen ins Wasser
- Cleveland-Cliffs Stock Sees Relative Strength Rating Climb Higher
- ArcelorMittal Invests in Electrified Thermal to Drive Decarbonization
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.68%
- ArcelorMittal talks to sell South African unit stall over valuation - report
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.50%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.44%
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.31%
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 1.59%
- Iron Mountain Q2: Record High Revenues, Continued Growth Momentum (IRM)
- Spain stocks higher at close of trade; IBEX 35 up 0.70%
- Cleveland-Cliffs, Beyond The EPS (NYSE:CLF)
- Spain stocks lower at close of trade; IBEX 35 down 0.04%
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 0.44%
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.14%
- Earnings call transcript: ArcelorMittal Q2 2025 beats earnings expectations, stock dips
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.76%
- Why ArcelorMittal (MT) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.56%
- Here's Why ArcelorMittal (MT) is a Strong Value Stock
- ArcelorMittal stock hits 52-week high at 35.03 USD
Tagesspanne
34.70 35.03
Jahresspanne
21.59 35.12
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.43
- Eröffnung
- 34.96
- Bid
- 34.77
- Ask
- 35.07
- Tief
- 34.70
- Hoch
- 35.03
- Volumen
- 2.220 K
- Tagesänderung
- 0.99%
- Monatsänderung
- 7.91%
- 6-Monatsänderung
- 19.61%
- Jahresänderung
- 32.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K