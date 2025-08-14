Валюты / MT
MT: Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW
34.78 USD 0.25 (0.71%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MT за сегодня изменился на -0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.67, а максимальная — 35.07.
Следите за динамикой Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MT
- Cleveland-Cliffs Stock Sees Relative Strength Rating Climb Higher
- ArcelorMittal Invests in Electrified Thermal to Drive Decarbonization
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.68%
- ArcelorMittal talks to sell South African unit stall over valuation - report
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.50%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.44%
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.31%
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 1.59%
- Iron Mountain Q2: Record High Revenues, Continued Growth Momentum (IRM)
- Spain stocks higher at close of trade; IBEX 35 up 0.70%
- Cleveland-Cliffs, Beyond The EPS (NYSE:CLF)
- Spain stocks lower at close of trade; IBEX 35 down 0.04%
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 0.44%
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.14%
- Earnings call transcript: ArcelorMittal Q2 2025 beats earnings expectations, stock dips
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.76%
- Why ArcelorMittal (MT) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.56%
- Here's Why ArcelorMittal (MT) is a Strong Value Stock
- ArcelorMittal stock hits 52-week high at 35.03 USD
- Steelmaker ArcelorMittal reports explosion at Mexico plant, none injured
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.20%
- Wells Fargo starts ArcelorMittal at "equal weight" on tariff, market risks
Дневной диапазон
34.67 35.07
Годовой диапазон
21.59 35.12
- Предыдущее закрытие
- 35.03
- Open
- 34.82
- Bid
- 34.78
- Ask
- 35.08
- Low
- 34.67
- High
- 35.07
- Объем
- 1.549 K
- Дневное изменение
- -0.71%
- Месячное изменение
- 7.95%
- 6-месячное изменение
- 19.64%
- Годовое изменение
- 32.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.