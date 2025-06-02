FiyatlarBölümler
MSA: MSA Safety Incorporated

170.80 USD 0.33 (0.19%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MSA fiyatı bugün 0.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 170.56 ve Yüksek fiyatı olarak 173.27 aralığında işlem gördü.

MSA Safety Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
170.56 173.27
Yıllık aralık
127.86 181.37
Önceki kapanış
170.47
Açılış
172.19
Satış
170.80
Alış
171.10
Düşük
170.56
Yüksek
173.27
Hacim
430
Günlük değişim
0.19%
Aylık değişim
1.59%
6 aylık değişim
16.48%
Yıllık değişim
-2.89%
