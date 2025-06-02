Dövizler / MSA
MSA: MSA Safety Incorporated
170.80 USD 0.33 (0.19%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MSA fiyatı bugün 0.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 170.56 ve Yüksek fiyatı olarak 173.27 aralığında işlem gördü.
MSA Safety Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
MSA haberleri
Günlük aralık
170.56 173.27
Yıllık aralık
127.86 181.37
- Önceki kapanış
- 170.47
- Açılış
- 172.19
- Satış
- 170.80
- Alış
- 171.10
- Düşük
- 170.56
- Yüksek
- 173.27
- Hacim
- 430
- Günlük değişim
- 0.19%
- Aylık değişim
- 1.59%
- 6 aylık değişim
- 16.48%
- Yıllık değişim
- -2.89%
