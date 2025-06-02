Valute / MSA
MSA: MSA Safety Incorporated
170.80 USD 0.33 (0.19%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MSA ha avuto una variazione del 0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 170.56 e ad un massimo di 173.27.
Segui le dinamiche di MSA Safety Incorporated. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
170.56 173.27
Intervallo Annuale
127.86 181.37
- Chiusura Precedente
- 170.47
- Apertura
- 172.19
- Bid
- 170.80
- Ask
- 171.10
- Minimo
- 170.56
- Massimo
- 173.27
- Volume
- 430
- Variazione giornaliera
- 0.19%
- Variazione Mensile
- 1.59%
- Variazione Semestrale
- 16.48%
- Variazione Annuale
- -2.89%
20 settembre, sabato