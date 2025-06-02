QuotazioniSezioni
Valute / MSA
Tornare a Azioni

MSA: MSA Safety Incorporated

170.80 USD 0.33 (0.19%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MSA ha avuto una variazione del 0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 170.56 e ad un massimo di 173.27.

Segui le dinamiche di MSA Safety Incorporated. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MSA News

Intervallo Giornaliero
170.56 173.27
Intervallo Annuale
127.86 181.37
Chiusura Precedente
170.47
Apertura
172.19
Bid
170.80
Ask
171.10
Minimo
170.56
Massimo
173.27
Volume
430
Variazione giornaliera
0.19%
Variazione Mensile
1.59%
Variazione Semestrale
16.48%
Variazione Annuale
-2.89%
20 settembre, sabato