MSA: MSA Safety Incorporated
170.80 USD 0.33 (0.19%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MSA 환율이 오늘 0.19%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 170.56이고 고가는 173.27이었습니다.
MSA Safety Incorporated 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
170.56 173.27
년간 변동
127.86 181.37
- 이전 종가
- 170.47
- 시가
- 172.19
- Bid
- 170.80
- Ask
- 171.10
- 저가
- 170.56
- 고가
- 173.27
- 볼륨
- 430
- 일일 변동
- 0.19%
- 월 변동
- 1.59%
- 6개월 변동
- 16.48%
- 년간 변동율
- -2.89%
