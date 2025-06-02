クォートセクション
MSA: MSA Safety Incorporated

170.47 USD 1.46 (0.86%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MSAの今日の為替レートは、0.86%変化しました。日中、通貨は1あたり169.14の安値と171.77の高値で取引されました。

MSA Safety Incorporatedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
169.14 171.77
1年のレンジ
127.86 181.37
以前の終値
169.01
始値
169.71
買値
170.47
買値
170.77
安値
169.14
高値
171.77
出来高
176
1日の変化
0.86%
1ヶ月の変化
1.40%
6ヶ月の変化
16.25%
1年の変化
-3.08%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K