MSA: MSA Safety Incorporated
169.01 USD 0.76 (0.45%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MSA para hoje mudou para 0.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 168.51 e o mais alto foi 171.53.
Veja a dinâmica do par de moedas MSA Safety Incorporated. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
168.51 171.53
Faixa anual
127.86 181.37
- Fechamento anterior
- 168.25
- Open
- 169.11
- Bid
- 169.01
- Ask
- 169.31
- Low
- 168.51
- High
- 171.53
- Volume
- 296
- Mudança diária
- 0.45%
- Mudança mensal
- 0.53%
- Mudança de 6 meses
- 15.26%
- Mudança anual
- -3.91%
